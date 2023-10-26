Профессор Бокерия рассказала, как защититься от инфаркта и инсульта после 45 лет

Чем старше становится человек, тем выше риск, что у него разовьется опасное заболевание, с которым организм будет не в состоянии справиться. Поэтому самое важное — это профилактика, говорят врачи.Смертность от инсультов и инфарктов остается стабильно высокой уже далеко не первый год. Причем страдают как молодые, так и пожилые люди. Человек может даже не догадываться о том, что у него есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или же относиться к своему здоровью снисходительно: мол, само пройдет.Однако с возрастом беспокойство все же нарастает, говорит Ольга Бокерия.Довольно популярный вопрос - как профилактировать сердечно-сосудистые заболевания после 45 лет? Люди предполагают, что необходимо пропить какие-то препараты или же начать курс лечебных капельниц или уколов. Но все гораздо проще.«На самом деле уколы и таблетки — это не профилактика. Если вы даже будете делать это системно, то кардинальных изменений не увидите. Самое главное — поменять свои привычки, образ жизни», — говорит кардиолог.Чтобы защититься от опасных болезней сердца и сосудов, необходимо:полноценно и разнообразно питаться;вести активный образ жизни;соблюдать режим дня и высыпаться;контролировать уровень стресса, не переживать по пустякам;заниматься спортом.Эти рекомендации выглядят просто и банально, но на самом деле они самые рабочие, особенно когда мы говорим о системном подходе, говорит кардиолог. Если человек следит за питанием, много гуляет, увлечен спортом, каким-то хобби, высыпается, то риск пострадать от инфаркта или инсульта сильно снижается.Еще один совет от кардиолога: чаще обнимайте дорогих людей. Исследования показали, что прикосновения и объятия обладают лечебным эффектом. Кожа — самый большой орган, и в ней расположены миллионы рецепторов, передающие сигналы в мозг. Во время объятий эти рецепторы начинают стимулировать выработку в мозге и выброс в кровь одного из четырех гормонов счастья — окситоцина.Женщины, которые чаще обнимали своих вторых половинок, имели более низкие показатели после измерения пульса и давления в стрессовой ситуации, чем те, кто делал это редко или крайне редко. Поскольку высокое артериальное давление — ключевой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, эти результаты позволяют понять, почему люди, имеющие эмоциональную поддержку, с меньшей вероятностью умирают от патологий сердца и сосудов.

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