Нейрохирург назвал продукты, сохраняющие молодость мозга

Доктор Бретт Осборн, ведущий нейрохирург в Медицинском центре Святой Марии (Флорида, США), рассказывает о девяти ключевых продуктах, способствующих сохранению мозга в молодом и здоровом состоянии.Он подчеркивает, что, так же как физические упражнения и сбалансированная диета необходимы для тела, правильное питание имеет фундаментальное значение для поддержания остроты ума.Черника, богатая антоцианами, антиоксидантами, играет важную роль в защите мозга от окислительного стресса и воспалений. Исследования подтверждают, что регулярное употребление черники способно улучшить память и замедлить естественное снижение когнитивных функций.Омега-3 жирные кислоты, обнаруженные в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, имеют противовоспалительное действие и существенны для поддержания здоровья мозга. В то время как доктор Осборн не является поклонником рыбы, он рекомендует прием медицинских добавок омега-3 в дозе 6000 мг в день для поддержания здоровья мозга, особенно учитывая показатели воспаления и уровень триглицеридов.Листовая зелень, такая как капуста и шпинат, содержит обилие антиоксидантов, минералов и витаминов, полезных для мозга. Доктор Осборн подчеркивает важность здорового кишечника для поддержания здоровья мозга, поэтому он рекомендует употреблять сырой шпинат в смузи или заменять его суперзеленым порошком, содержащим пробиотики.Орехи и семена, такие как грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа, являются богатыми источниками антиоксидантов и полезных жиров, которые обеспечивают постоянный источник энергии для мозга и способствуют когнитивным функциям.Брокколи, несмотря на свою недооцененность, является ценным овощем, содержащим соединения, такие как сульфорафан, которые способствуют снижению воспаления и улучшению здоровья мозга. Кроме того, сульфорафан имеет химиопрофилактические свойства против рака, включая рак молочной железы.Доктор Осборн также подчеркивает важность яиц в рационе, объясняя, что холин, содержащийся в желтке, играет ключевую роль в производстве ацетилхолина, нейромедиатора, важного для памяти и когнитивных функций. Жир в желтке также поддерживает производство холестерина, необходимого для синтеза миелина, оболочки вокруг нейронов, которая обеспечивает эффективную передачу сигналов в мозге.Обратите внимание на активное вещество куркумин, которое обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследования подтверждают, что куркумин может улучшать память и снижать риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Имбирь также является значимым противовоспалительным средством, которое способствует улучшению когнитивных функций. Антиоксидантные свойства имбиря помогают защитить нейроны от окислительного стресса, связанного с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.В отношении экзогенных кетонов, доктор Осборн подчеркивает их значимость для увеличения выработки мозгового нейротрофического фактора, белка, способствующего улучшению обучения и памяти. Они также служат источником энергии для мозга, сердца и мышц. Доктор Осборн рекомендует использовать порошковые формы экзогенных кетонов в своем рационе, чтобы извлечь их преимущества без необходимости придерживаться кетогенной диеты.Эти простые изменения в рационе могут способствовать значительному улучшению состояния мозга, а также служат важным напоминанием о значимости правильного питания для общего здоровья.

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