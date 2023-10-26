Как выбрать презервативы, чтобы не заболеть

Забота о своем здоровье и безопасности в сексуальных отношениях начинается с правильного выбора презерватива.С помощью этой статьи, вы сможете лучше понять, как выбрать презервативы, чтобы обеспечить себе и своему партнеру безопасный и ответственный сексуальный опыт. Ваше здоровье и благополучие имеют первостепенное значение, и правильный выбор презервативов играет в этом важную роль.Какие презервативы лучше защищают от инфекцийПрезервативы бывают женскими и мужскими. У них одинаковый принцип защиты — механический барьер между партнёрами. Но надеваются они по?разному: мужской на половой член, а женский вставляется во влагалище.При правильном использовании оба типа обеспечивают надёжную защиту от нежелательной беременности: риск зачатия при ношении мужского будет около 14%, а женского — 21%. Также оба варианта подходят для того, чтобы избежать передающихся половым путём инфекций, включая ВИЧ.Разница в том, что женские презервативы реже есть в продаже, и нужно потренироваться, чтобы вставлять их правильно. С другой стороны, ошибки могут быть и при использовании мужского, так что везде нужна сноровка.Использовать для надёжности одновременно мужской и женский презервативы или два одинаковых нельзя. Они просто слетятВажно, что мужской презерватив также нужен для анального секса и минета. Конечно, забеременеть после такой близости не получилось бы в любом случае, зато получить инфекции очень просто.Из чего делают презервативыБольшинство мужских презервативов сделаны из латекса (поэтому их и называют резинками). Но у некоторых людей аллергия на этот материал: при использовании у мужчины или у его партнёра появляется сыпь и зуд. Это не страшно, нужно просто выбрать альтернативный вариант из полиуретана или полиизопрена.Полиизопрен — это синтетический латекс, поэтому на него организм не реагирует так, как на натуральный материал. Внешне такие презервативы очень похожи на латексные, но синтетику сложнее найти в продаже, а цена будет выше.Полиуретановые презервативы хуже тянутся, меньше прилегают, редко есть в продаже и в меньшем ассортименте, зато тоже подходят при аллергии и защищают сопоставимо с латексными. А вот экзотический вариант из кишки ягнёнка спасёт от нежелательной беременности, но не от инфекции из?за крупных пор.Женские презервативы обычно делают из нитрила. На этот материал обычно нет аллергии.Нужно ли наносить смазку на презервативыВсё зависит от вас. Чаще всего презервативы уже покрыты какой?то смазкой для облегчения введения, но можно сверху добавить дополнительную. Особенно актуально это для анального секса.Смазки бывают на любой вкус: водные, силиконовые, масляные, ароматизированные, разогревающие, спермицидные (то есть убивающие сперматозоиды) или с анестетиком, чтобы снизить чувствительность и продлить половой акт.С латексными и полиизопреновыми презервативами нельзя использовать смазку на масляной основе, в том числе лосьоны и вазелин! Масло разрушает латекс, даже синтетический, и увеличивает риск разрыва или протечкиЧем необычнее смазка, тем больше вероятность, что возникнет аллергическая реакция. Поэтому нужно быть внимательнее и при первых симптомах прекратить использование.Зависит ли надёжность от толщины презервативаРаньше считалось, что для анального секса лучше выбирать специальные более толстые модели, потому что они меньше рвутся, а для вагинального толщина не так важна. Сейчас считается, что это миф. Все презервативы проверяются с помощью автоматики, и иногда ультратонкие показывают даже более высокие результаты. Поэтому толщина исключительно дело вкуса.Есть ли разница между гладкими и ребристыми презервативами в надёжностиНет, презервативы с точками, рёбрами, шипами, усиками и другими неровностями так же эффективны, как и обычные.А вот с какими из них проще получить удовольствие, сказать сложно. Все люди разные, поэтому нет универсальной формы, которая бы гарантированно усиливала ощущения. Нужно пробовать и выбирать что?то на свой вкус.Но если планируется оральный или анальный секс, нужно заранее уточнить в инструкции, подходят ли для этого конкретные контрацептивы.Как правильно определить размер презервативаТо, как презерватив «сядет», напрямую скажется на его эффективности. Конечно, латекс хорошо растягивается, но неправильно подобранный контрацептив может сползти в неудачный момент или вообще лопнуть. Кроме того, это просто неудобно. Так что выбор размера тоже требует внимания.Как правило, у производителей есть несколько размеров в линейке, например S, M, L, XL, но регламента для них нет. Поэтому, как и с одеждой, представление о стандарте у разных марок может очень отличаться. Чтобы не ошибиться, нужно заранее измерить длину и окружность эрегированного члена. При этом важно, чтобы эрекция была полной, линейка располагалась сверху, а не сбоку или под пенисом, а человек был честным с самим собой. После этого на сайте производителя или прямо на упаковке нужно посмотреть размеры и сравнить со своим результатом. Если есть сомнения, лучше взять самую маленькую упаковку на пробу, например из трёх штук, чем купить сразу много.Где купить презервативыПрезервативы стоят довольно дорого, а спрос на них есть всегда, поэтому их очень часто подделывают. Так что лучше не экономить и покупать их в сетевых аптеках, специализированных магазинах для взрослых или заказывать на сайте производителя. Даже если инфекцию, передающуюся половым путём, вылечат бесплатно, тратиться на лекарства всё равно придётся, а незапланированная беременность точно обойдётся дороже хорошей контрацепции.В супермаркетах или на заправках нужно внимательно осматривать качество упаковки презервативов. Заказывать из?за рубежа тоже может быть опасно, потому что на известных азиатских маркетплейсах также встречается контрафакт или просто откровенно некачественные изделия.

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