Долголетие начинается с заботы о сухожилиях

Чтобы обеспечить себе здоровую и долгую жизнь, полезно позаботиться о сухожилиях. Их можно массажировать и выполнять специальные упражнения. Например, ходьба на коленях поможет избежать артрита, полиартрита коленного сустава, укрепляет печень и почки.Стресс, загрязнение окружающей среды и неправильное питание приводят к развитию заболеваний, казалось бы, не связанных между собой. Причина целого ряда недугов заключается в здоровье сухожилий, и долгая жизнь связана с заботой о них.Состояние сухожилий влияет на здоровье«Земная жила»( Ди Цзинь ) – так называется сухожилие на ступне. Если его стимулировать, можно исцелить недуги печени, дисфункции простаты, импотенцию, болезнь Бехтерева, нарушение сна, сосудистые осложнения мозга, детскую гиперактивность.Как найти «земную жилу»: укладываем ступню любой ноги на бедро другой, разворачиваем ступню к себе, отводим пальцы ступни наружу - на ступне появится твердое сухожилие, которое почувствуется пальцами.Чтоб вернуть энергию печени, целесообразно тщательно продавливать и разминать «земную жилу». Чем более вы вспыльчивы, тем плотнее будет данное сухожилие, если нажимать на него большим пальцем, появляется чувство, что прикасаешься к струне. Сухожилие тянется от корня большого пальца к пяточному основанию, ближе к внутренней части ступни.Если некомфортно укладывать ногу на ногу и выполнять массаж сухожилия при помощи пальцев, можно это сделать массажером.Ходьба на коленях плюс самомассаж под коленямиПод коленями, по направлению канала мочевого пузыря, сухожилия часто излишне напрягаются. И важно простукивать данную зону веничком / кулаком, чтоб расслабить сухожилия.Пользу принесет и ходьба на коленях. В первое время на мягкой поверхности, а со временем можно перейти на твердую плоскость. Ходьба на коленях поможет избежать артрита, полиартрита коленного сустава, укрепляет печень и почки.Если наблюдаются систематические судороги и мышечные спазмы, нарушение равновесия при ходьбе, онемение рук или ног, истеричность, головокружение, депрессивные состояния – это симптомы того, что полезно начать работать с сухожилиями, поддерживая параллельно печень.Гимнастика для сухожилийЧтобы укрепить сухожилия и поддержать печень, подойдет любая гимнастика на боковую растяжку бедер.«Ящерица»Выполняем выпад правым коленом вперед. Опускаем левое колено на пол, руки вниз. Фиксируем позицию на 5 вдохов, далее выполняем на левую сторону.«Бабочка»Садимся на пол, сгибаем оба колена, пятки вместе. При помощи рук открываем ноги подобно книге, осуществляя давление на колени и бедра. Расслабляем плечи, взгляд перед собой, спина прямая. Плавно наклоняемся вперед (если это сделать сложно - сидим прямо). Фиксируем позу на 5 вдохов, плавно распрямляем ноги.«Голубь»Садимся на пол, вытягиваем правую ногу, левую сгибаем в колене. Спина прямая. Наклоняем корпус вперед, руки опускаем. Можно посидеть с согнутым коленом, если наклониться сложно. Фиксируем положение на 5 вдохов, меняем ноги.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки