Кардиолог Кубай поделилась пятью факторами, которые могут избежать инсульта
Врач сообщила, что необходимо брать во внимание факторы, которые могут сказаться на кровообращении головного мозга.
Прежде всего, стоит отслеживать давление. Если оно слишком повышено и завышено, следует обратиться к врачу, советует кардиолог. Также необходимо следить за сердечным ритмом и не затягивать с лечением, если появилась аритмия или фибрилляция предсердий.
Кубай отметила, что наблюдать за показателями крови тоже важно. Чтобы предотвратить инсульт, необходимо брать во внимание несколько факторов: вязкость крови и содержание в ней сахара и холестерина.
Врач также рекомендует отказаться от вредных привычек и позаботиться о правильном питании и активном образе жизни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Неврология
Добавить комментарий