12 советов, которые помогут предупредить образование зубного камня

Зубной камень, зубной налёт - главные препятствия на пути к красивой улыбке. Как же предотвратить образование отложений на зубной эмали? Об этом и пойдет речь далее.О красивой и обворожительной улыбке мечтают многие, ведь она придает уверенности в себе, располагает и помогает разрешить многие конфликтные ситуации. Но на пути к белоснежной улыбке может встать зубной камень, диагностируемый более чем у 80% населения нашей планеты. Дело в том, что после каждого приема пищи на зубах образуется мягкий налет, который при плохом и несвоевременном очищении твердеет и минерализуется.Как предотвратить образование зубного камняНе считая зубной камень серьезной проблемой, особенно если отложения образовались на внутренней стороне челюсти, мы оттягиваем поход к стоматологу. А зря! Ведь отложения на зубной эмали могут спровоцировать развитие серьезнейших заболеваний ротовой полости вплоть до потери зубов.Повышенная кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, расшатанность зубов, потемнение зубной эмали, пародонтит, гингивит, кариес – вот лишь те немногие осложнения, которыми чревато наличие зубного камня.Гигиена ротовой полости и зубной каменьПоможет предупредить образование зубного камня ежедневная чистка зубов дважды в день – утром (после завтрака) и вечером (перед сном). При этом данная гигиеническая процедура должна длиться не менее двух минут, в противном случае зубной налет будет удален не полностью.Не забывайте и об очищении языка и неба, поскольку на них также скапливаются бактерии.При склонности к зубному камнеобразованию чистка зубов должна осуществляться каждый раз после приема пищи.Жевательная резинка от зубного налетаВ том случае, если у Вас нет возможности чистить зубы либо полоскать ротовую полость после каждого приема пищи, используйте жевательную резинку без сахара.Доказано, что двадцатиминутное жевание такой резинки не только снижает риск образования зубных камней, а и предотвращает развитие кариеса.Зубная щетка от зубного камняПравильный выбор щетки – одна из составляющих профилактики зубного камня.Стоматологи рекомендуют отдавать предпочтение зубным щеткам с искусственной щетиной, у которых волоски имеют одинаковую длину и толщину, благодаря чему давление на зубы и десны распределяется в процессе чистки равномерно.Кроме того, такие щетки, в отличие от аналогов с натуральной щетиной, обеспечивают хорошую чистку труднодоступных мест и препятствуют размножению бактерий непосредственно на щетке.Помните важное правило: менять зубную щетку следует каждые три месяца.Электрическая зубная щетка от зубного камняСогласно результатам исследований, электрические зубные щетки эффективнее обычных борются с зубным налетом, поэтому рекомендованы в качестве профилактики образования зубного камня.Так, щетинистая головка щетки выполняет возвратно-вращательные, а также пульсирующие движения. Благодаря пульсации зубные камни дробятся, тогда как возвратно-вращательные движения способствуют очищению эмали.При использовании электрических зубных щеток важно соблюдать несколько простых правил:Отдавайте предпочтение электрической зубной щетке средней жесткости с небольшой головкой и искусственной щетиной.Используйте электрическую зубную щетку не чаще 4 раз в неделю (лучше чередовать применение электрической зубной щетки и обычной).Меняйте насадку для электрической щетки раз в 3 месяца.Ультразвуковая электрическая щетка от зубного камняУльтразвуковой вариант электрической зубной щетки позволяет проникать вглубь десны на 3 – 5 мм, что обеспечивает дробление зубного камня, образованного как на видимой части зуба, так и непосредственно в пародонтальных десневых карманах.При таком виде чистки посредством ультразвуковых вибраций разрушаются бактериальные цепочки и удаляются вместе с желтым налетом и камнями, делая улыбку белоснежной и красивой менее чем за месяц.НО! Ультразвуковая зубная щетка имеет и свои недостатки:Уменьшение срока службы коронок, пломб и виниров.Разрушение деминерализованных участков зубной эмали, что способствует развитию кариеса.Ирригаторы от зубного камняСегодня все большую популярность приобретают ирригаторы – приспособления для комплексного ухода за ротовой полостью, которые не заменяют зубную щетку, а дополняют ее действие.Принцип работы ирригатора заключается в воздействии струи воды под напором на десны и зубы, за счет чего осуществляется не только эффективная чистка зубов даже в труднодоступных местах, а и массаж десен, дезинфекция и дезодорирование ротовой полости.Зубная паста от зубного камняСегодня для профилактики и удаления зубного налета разработано большое количество зубных паст, которые в большинстве своем содержат такие компоненты как фтор, карбонат кальция и триклозан.Фтор или фториды замедляют процесс образования мягкого налета и зубного камня. При этом стоматологи рекомендуют выбирать зубные пасты, в которых фтор содержится в пределах 0,1 – 0,6%.Карбонат кальция – это абразив, способствующий очищению зубной эмали от налета. Однако сочетание в одной пасте фтора и карбоната кальция может привести к разрушению зубной эмали, поэтому перед приобретением пасты обратите пристальное внимание на ее состав.Триклозан – антибиотик, эффективно борющийся с патогенными микроорганизмами в полости рта. Но увлекаться зубными пастами, в составе которых есть триклозан, не стоит, поскольку этот антибиотик наряду с вредными бактериями уничтожает и полезные, что негативно сказывается на микрофлоре ротовой полости.Зубная нить от зубного камняЗубная нить (или флосс) является единственным способом профилактики и удаления налета между зубами. Тандем "зубная щетка – флосс" в разы уменьшает риск образования зубного камня.Ополаскиватели для рта от зубного камняПрименение антибактериальных жидкостей для ополаскивания ротовой полости обеспечивает дополнительную защиту от зубного камня.В состав таких ополаскивателей должны входить цитрат кальция или фториды. Использовать ополаскиватели рекомендуется дважды в день после чистки зубов. Кроме того, во избежание сухости во рту стоматологи рекомендуют отдавать предпочтение средствам, не содержащим спирт.Продукты от зубного камняОдной из причин образования зубного камня является недостаточное количество в рационе твердых овощей и фруктов, пережевывание которых естественным образом способствует устранению налета. Свежие яблоки, морковь, редис, капуста должны постоянно присутствовать в Вашем меню.Кроме того, включайте в рацион молочную и кисломолочную продукцию, содержащую в большом количестве кальций, укрепляющий зубы. Не отказывайтесь и от рыбы, богатой фосфором и многими другими полезными минералами. Нейтрализовать болезнетворные бактерии помогут цитрусовые, в состав которых входят фруктовые кислоты.А вот употребление сладостей придется ограничить, поскольку глюкоза – благоприятная питательная среда для болезнетворных микроорганизмов.Для минимизирования влияния сладких газированных напитков, чая и кофе на зубную эмаль следует пить их через трубочку.Курение и зубной каменьТабак содержит вредные вещества, способствующие образованию налета, поэтому отказ от курения является одной из составляющих профилактики зубного камня.Санация ротовой полостиЗубной камень образуется в течение 6 месяцев, поэтому посещение стоматолога дважды в год позволит, во-первых, удалить имеющийся налет и тем самым предупредить его дальнейшее распространение; во-вторых, своевременно выявить и излечить заболевания зубов, которые могут способствовать образованию камней.И помните, что если зубной камень все-таки сформировался, то безболезненно и без вреда для зубов удалить его сможет лишь стоматолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки