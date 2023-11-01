Флеболог Волков рассказал, можно ли раз и навсегда вылечить варикоз

Сосудистые звездочки, которые постепенно становятся все больше, проступающие вены, тяжесть в ногах и болезненность. Варикоз — распространенная проблема, но можно ли полностью ее устранить?Варикозное расширение вен чаще всего возникает в области ног. Если в начальной стадии изменения едва видны, то по мере того, как болезнь прогрессирует, многие люди вынуждены скрывать внешние изменения под одеждой, ограничивать себя в определенных радостях жизни.Но варикозная болезнь — не только косметический дефект, это серьезная проблема сосудов, которая без должного лечения грозит развитием осложнений. Поэтому всегда возникает вопрос, возможно ли полностью устранить проблемы вен. На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил Антон Волков, флеболог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Что такое варикозная болезньВарикозное расширение вен — одно из самых распространенных заболеваний. Варикоз может быть обусловлен генетической предрасположенностью, изменить которую, увы, невозможно. Зато можно скорректировать тот фактор, который чаще всего становится триггером болезни. А именно — гиподинамию, или малоподвижность. Именно недостаток движения и сидячая работа приводят к застою крови в ногах, из-за чего и происходит расширение венозной стенки.Если проявления возникли, нужно обращаться к врачу, не тянуть до последнего, когда возникают тяжелые осложнения. В зависимости от стадии врач будет назначать разные варианты лечения.Мази, гели и таблетки — не панацеяСовременная медицина располагает разнообразными методиками лечения варикоза. На начальном этапе возможно задействовать консервативное лечение: гели, кремы, венотоники — препараты для повышения тонуса сосудов.Эти методы помогут снизить проявление симптомов на ранней стадии заболевания. Однако по-настоящему вылечить варикозное расширение вен с их помощью не получится. Если вена уже деформировалась, а кровоток в ней нарушен, единственным вариантом становится оперативное лечение.Наиболее популярными методами сегодня считаются лазерная коагуляция, минифлебэктомия и классическая флебэктомия — удаление пораженных варикозом вен. Выбор конкретной методики зависит от степени варикозного расширения и особенностей организма пациента.Лазерная коагуляцияЛазерная коагуляция — самый передовой и наименее травматичный метод лечения варикоза. Процедура основана на обработке поврежденного участка вены лазером. Лазерное воздействие как бы склеивает стенки сосуда, а кровоток перенаправляется на здоровые вены.Лазерная коагуляция не требует ни применения общего наркоза, ни разрезов на коже. Все манипуляции врач выполняет через крошечные проколы, причем по времени процедура занимает всего полчаса. Еще одним преимуществом метода является быстрое восстановление после выполненной операции. Вернуться на работу можно уже на следующий день после процедуры.МинифлебэктомияМинифлебэктомия — это удаление пораженной вены через миниатюрные проколы на ноге. Операция считается щадящей и подходит для лечения расширения вен диаметром более 3 мм. В зависимости от состояния и размера сосуда хирургическое вмешательство занимает от 15 до 30 минут.Как и лазерная коагуляция, минифлебэктомия не требует длительной госпитализации: пациенты возвращаются домой уже через пару часов после удаления вены. После удаления вены места проколов заклеивают обычным медицинским пластырем или накладывают единичные косметические швы, поэтому шрамов после операции практически не остается.ФлебэктомияФлебэктомия, или удаление вены через разрезы, — классическая, проверенная временем методика лечения варикоза. Этот тип операции применяют в тех случаях, когда по тем или иным причинам нельзя задействовать малоинвазивные методики. Например, при очень большом диаметре больной вены. Флебэктомию также задействуют в случае кровотечения из варикозного сосуда и в других экстренных ситуациях. В отличие от других современных малоинвазивных методов, такая операция подразумевает более длительную госпитализацию пациента.Можно ли вылечить варикоз раз и навсегда?Все современные методы лечения варикоза отличаются очень высокой результативностью. Однако даже после успешной операции варикоз все равно может вернуться, только уже на другом сосуде. Чтобы этого не произошло, необходимо снизить влияние фактора риска — гиподинамии.Здесь не обойтись без коррекции образа жизни. Важно больше ходить пешком, чаще гулять, придерживаться сбалансированного рациона и контролировать массу тела. В этом случае вероятность снова столкнуться с проблемой варикоза будет минимальной.

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