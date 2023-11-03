Врач рекомендует метод засыпания 10-3-2-1-0 для лучшего ночного отдыха

Попытки заснуть могут повлиять как на ваше физическое, так и на психическое здоровье, но есть ряд шагов, которые могут улучшить ваш сон.Независимо от того, идет ли время вспять или вы какое-то время боролись, заснуть, когда вы просто не можете, может быть невероятно стрессовым.Это может быть похоже на битву между вашим мозгом, который постоянно говорит вам немного отдохнуть на предстоящий день, и вашим телом, которое просто не проявляет интереса.К счастью, врач поделился методом сна, который может помочь тем, кто ворочается по ночам - он называется 10-3-2-1-0.Хотя послеобеденный кофе может показаться необходимым для последнего толчка, эксперт рекомендовал прекратить употребление кофеина примерно за 10 часов до сна.«Напитки с кофеином выводятся из кровотока примерно через 10 часов и устраняют стимулирующий эффект», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.Помните, что кофе — не единственный источник кофеина, поэтому вам следует также помнить о некоторых чаях и шоколаде.Еще один важный шаг — убедиться, что вы последний раз в день плотно едите за три часа до того, как захотите лечь спать.«Отказ от обильного приема пищи или употребления алкоголя за три часа до этого может помочь уменьшить симптомы рефлюкса, а алкоголь нарушает естественный цикл сна, снижая качество сна».Вы, наверное, слышали о важности правильного режима перед сном, и врачи тоже это поддерживают.Доктор посоветовал провести последние два часа ночи, пытаясь «расслабить мозг» и записать все задачи на следующий день, чтобы дать мозгу умственный отдых.«За час до сна сократите использование электроники, так как синий свет нарушает естественный цикл снаорганизма», — сказал врач.Ноль означает «количество раз, которое вы нажмете кнопку повтора утром», если вы будете следовать этому методу.Хотя это может помочь вам заснуть и наладить хороший распорядок дня, врач добавил, что этот совет «не предназначен для всех, судя по истории болезни».«Поэтому поговорите со своим врачом о любых проблемах со сном», — добавил он.Другие методы улучшения снаОдно из наиболее эффективных изменений, которые вы можете внести, чтобы улучшить свой сон, — это спать каждый день в одно и то же время. Постарайтесь поддерживать это даже в выходные дни.Через некоторое время ваши биологические часы или циркадный ритм привыкнут к этому времени. Это поможет вам заснуть ночью и вам будет легче просыпаться по утрам. Когда ваше тело начнет привыкать к новому времени, вы автоматически проснетесь — даже без будильника.Регулярные физические упражнения, особенно утром или днем, могут повлиять на качество сна, повышая температуру тела на несколько градусов."Позже в тот же день, когда ваш внутренний термостат вернется в нормальный диапазон, это может вызвать чувство сонливости и помочь вам лучше спать".

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