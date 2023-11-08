Врач назвала первые признаки дефицита магния до того, как возникнут серьезные симптомы

По словам доктора, магний необходим 350 различным ферментам в организме для нормального функционирования, но что произойдет, если у вас его дефицит?Врач раскрыл первые признаки потенциального дефицита магния.Поскольку магний необходим биохимически для создания АТФ, который является энергетической валютой организма, усталость является первым признаком дефицита магния.Врач общей практики Татьяна Захарова перечислила и другие признаки дефицита магния, такие как судороги и подергивания сердца , а также аритмию."Дефицит магния также может привести к повышению резистентности к инсулину, бессоннице и даже депрессии", - говорит Захарова.Что вызывает дефицит магния?Низкий уровень магния вызван многими различными причинами, включая плохое питание, хроническую диарею, злоупотребление алкоголем, рецептурные лекарства, злоупотребление слабительными, опухшую поджелудочную железу, некоторые виды медицинского лечения и определенные генетические нарушения.Захарова сказала, что магний особенно эффективен в листовой зелени – примеры включают капусту, кресс-салат, бок-чой, рукколу, зелень капусты и зелень горчицы."Таким образом, если вы не едите достаточно листовой зелени и салатов, у вас, скорее всего, разовьется дефицит магния".Она посоветовала людям съедать «семь чашек салата в день», но если вам это слишком сложно, то вам могут помочь добавки.Доктор настоятельно рекомендует глицинат магния, но не оксид, гидроксид или карбонат магния.Помимо недостаточного употребления листовой зелени и салатов, еще одной причиной дефицита магния является употребление слишком большого количества рафинированных продуктов."Это продукты, содержащие фруктозу, такие как столовый сахар, мед и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы".Употребление слишком большого количества алкоголя также может привести к дефициту магния, поскольку алкоголь содержит сахара. Доктор сказала, что чем больше воспалений в организме, тем меньше у вас магния."Даже некоторые лекарства, включая антибиотики, могут привести к снижению уровня магния в организме".Кроме того, вы можете подвергаться риску развития симптомов низкого содержания магния, если вы госпитализированы, находитесь в критическом состоянии, пьете слишком много алкоголя, плохо контролируете уровень сахара в крови из-за диабета или страдаете такими заболеваниями, как болезнь Крона или целиакия, или другими проблемами, которые мешают работе организма. способность усваивать питательные вещества.Итак, если вы чувствуете усталость, возможно, вам захочется есть больше листовой зелени, чтобы посмотреть, повысит ли она ваш уровень энергии.Однако усталость может быть результатом многих состояний и привычек образа жизни."Если в какой-то момент вы почувствуете странные для вас симптомы, обратитесь за советом к врачу".

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