Эта типичная ошибка может стоить жизни: как нельзя останавливать кровь из носа

Во время отопительного сезона из-за сухого воздуха в носу часто появляются корочки — так сохнет наша слизистая. Если неудачно эти корочки содрать, можно заработать носовое кровотечение. Само по себе оно неопасно, но важно знать, как его остановить.Жутко неловко, когда из носа вдруг течет кровь. Кажется, что сейчас зальешь все вокруг, запачкаешь одежду и мебель. Впрочем, явление это обычное и в большинстве случаев неопасное.Как правило, носовые кровотечения случаются из-за травм. Вторая распространенная причина — сухой воздух, когда сохнет слизистая носа. И здесь для профилактики поможет увлажнитель воздуха.Очень часто кровь из носа течет у детей. При этом первое, что делают многие перепуганные родители, — пытаются кровотечение остановить. Но здесь практически все они допускают опасную ошибку.«Никогда не следует запрокидывать голову, если течет кровь из носа, — предупреждает Никки Юркуц, бывший фельдшер из Австралии, которая преподает молодым родителям курсы первой помощи. — Может показаться, что вы остановите кровотечение из носа. Однако это не так».Когда мы запрокидываем голову, есть риск, что кровь потечет по задней части горла в желудок или в легкие. Может начаться рвота. Есть опасность удушения, если кровь заблокирует дыхательные пути».Поэтому в следующий раз, когда из носа потечет кровь, не паникуйте и вспомните эти советы эксперта:Сядьте вертикально.Наклоните голову немного вперед.Большим и указательным пальцами надавливайте на мягкую часть ноздрей не менее 10 минут.Как только кровотечение остановилось, промойте нос теплой водой, все также наклоняясь вперед. Старайтесь некоторое время избегать физических нагрузок. А если нужно высморкаться, делайте это как можно аккуратнее, чтобы не повредить сосуды.Кровь из носа: когда звонить в скорую помощьОбычно носовое кровотечение не требует врачебного вмешательства. Однако есть ситуации, когда без медиков не обойтись. Вызывайте скорую помощь, если:крови льется слишком много, чем при обычном носовом кровотечении;сложно дышать;появилась кровавая рвота из-за того, что вы проглатываете кровь;кровотечение длится дольше 20 минут (у детей — дольше 10 минут);кровотечение повторяется несколько раз в течение суток;кровотечение началось после удара по голове;есть нарушения свертываемости крови.Пять проблем со здоровьем, на которые может указывать кровь из носаЗаболевания сосудистой системы (гипертоническая болезнь, пороки сердца, эмфизема легких). К симптомам этих диагнозов относится и повышение артериального давления, что вызывает кровотечение из носа.Нарушения системы свертываемости крови. Помимо частых обильных кровотечений из носа пациенты также нередко жалуются на кровоточивость десен. Нарушения системы гемостаза крови могут быть связаны с недостатком витамина К, патологиями эритроцитов. Это может быть признаком серьезных заболеваний: лейкемии, гемофилии, геморрагического диатеза.Гормональный дисбаланс. Под действием гормонов в период полового созревания или во время беременности кровь может приливать к слизистым. Когда переполненные сосуды не выдерживают и лопаются, это приводит к кровотечению.Нехватка витамина С. Дефицит витамина повышает хрупкость сосудов, из-за чего случаются периодические кровотечения.Тепловой удар. Перегрев также может спровоцировать носовое кровотечение.

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