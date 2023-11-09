Врач Хухрев назвал признаками тромбоза глубоких вен отек и боль в ноге

По словам врача-терапевта Алексея Хухрев признаки тромбоза глубоких вен обычно проявляются как изменения в состоянии одной ноги.Тромбоз глубоких вен в большинстве случаев поражает именно ноги. В одной из них образуется тромб, опасный тем, что при отрыве от места своего крепления он попадает в кровоток, с которым может проникнуть в артерии сердца или легких. Если тромб закупорит такую артерию, последствия этого могут оказаться смертельно опасными для человека.«Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду», - заметил врач ХухревГоворя о признаках, по которым можно узнать тромбоз глубоких вен, медик назвал отек и боль в ноге. Хухрев подчеркнул, что когда возникает данная патология, страдает обычно только одна конечность. При возникшем отеке она может стать заметно боше другой.«Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность – в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен», - сказал специалист.Кроме того, в пораженной конечности может ощущаться пульсация, повышенная температура.Врач добавил, что развитие тромбоза может произойти в обстоятельствах вынужденной неподвижности: например, при заболевании, требующем длительного пребывания в постели, или долгом авиаперелете. При появлении его симптомов необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью.

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