Кровоточат десны: в чем причина и как быстро себе помочь

Если вы заметили следы крови на своей зубной щетке, это может быть как следствием чрезмерно интенсивной чистки зубов, так и тревожным сигналом заболевания. И не только ротовой полости. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к кровоточивости десен. Важно вовремя принять меры.Не стоит спокойно относиться к тому, что ваши десны кровоточат. Кровоточивость дёсен часто выступает тревожным сигналом ряда болезней и чревата утратой зубов в перспективе. Поэтому обращайте внимание на данный симптом, чтобы не упустить время и принять соответствующие меры. Вот что можно сделать при кровоточивости десен.Как бороться с кровоточивостью десенОтчего кровоточат дёсныЗубы в реальности не такие крепкие, дёсны не такие надёжные, какими кажутся на первый взгляд.Существует целый ряд факторов, которые провоцируют проблемы с полостью рта.Отметим ключевые факторы кровоточивости дёсен:Зубной камень. Зубной налёт – упрямая и коварная вещь. Если с ним не воевать постоянно, со временем он становится толще и жестче и модифицируется в ужасный зубной камень. Обитающие в нём микроорганизмы — главная причина заболевания под названием гингивит. А кровь на вашей зубной щетке или при применении зубной нити – ключевой сигнал гингивита.Чрезмерно интенсивная чистка зубов. Не в меру жесткая зубная щётка или неделикатное обращение с зубной нитью имеет риск повреждения десны и спровоцировать слабое кровотечение. А через такую вот царапину запросто занести инфекцию.Нехватка витаминов. Витамины играют роль в прочности сосудистых стенок и свёртываемости крови. Иногда при дефиците витаминов стенки сосудов истончаются, и кровотечение может спровоцировать даже слабое давление на зуб/десну. Если ваше питание сбалансировано, указанной проблемы можно избежать.Диабет. Данное заболевание гормональной природы ослабляет противостояние дёсен перед инфекциями. По этой причине лицам, страдающим диабетом, необходимо особое внимание уделять гигиене полости рта.Беременность/приём ряда контрацептивных препаратов на гормональной основе. Гормональный дисбаланс отражается на состоянии дёсен: их ткань может отекать, быть более рыхлой и слабо устойчивой к механическим воздействиям.Жёсткая установка протезов. Стоматологические протезы – распространенная причина возникновения и прогрессирования гингивита. Любая ортопедическая конструкция предполагает особые гигиенические мероприятия.Когда вы не обращаете внимание на кровоточивость дёсенДаже когда вы категорически убеждены, что патологий внутренних органов у вас не имеется, розовую пену в полости рта нельзя игнорировать.И вот почему:Гингивит коварен. Даже если дёсны опухли, покраснели и кровоточат при чистке зубов, они не болят, и гингивит многими просто не воспринимается как опасное заболевание. Однако, воспаление, спровоцированное микроорганизмами, прогрессирует, создавая стойкий отталкивающий «аромат» из полости рта, и далее развивается в пародонтит. Последний говорит о воспалении тканей десны, удерживающих зуб. Десна «отходит от зубов, они начинают шататься и в перспективе просто выпадают.Бактерии в ротовой полости активно размножаются и могут транспортироваться в систему кровотока. А это уже угроза внутренним органам.Терапия кровоточивости дёсенЛучший выход – записаться на прием к стоматологу. Специалист быстро выяснит, по какой именно причине кровоточат ваши дёсны.Если проблема имеет узко стоматологическую направленность, доктор почистит ротовую полость, откорректирует локализацию протезов (при их наличии), объяснит, как можно снимать воспаление и как индивидуально подобрать зубную щётку и пасту.Если причинам кровоточивости - недостаток витаминов, врач посоветует необходимую витаминную добавку.Если фактором кровоточивости выступают гормональные сбои и внутренние недуги, дантист направит вас на прием к терапевту для продолжения обследования и уточнения диагноза.Неотложные мерыСъесть мороженое/выпить охлажденной воды. Холод имеет свойство сужать сосуды, снизит скорость распространения вероятной инфекции и поможет остановить кровоточивость. Если приложить к десне тампон из марли, смоченный в холодной воде, результат будет таким же.Можно прополоскать ротовую полость стоматологическим ополаскивателем, нанести на дёсны специальный стоматологический гель.Что необходимо знать! Не рекомендуется применять растворы на основе спирта и соли: если имеется воспаление дёсен, последние только усугубят положение.Чтобы дёсны не кровоточилиПрофилактические меры:1. Чистить зубы как минимум 2 раза в день. Щётку выбирайте средней жёсткости.2. Каждые 6 месяцев записываться на прием к дантисту и придерживаться его советов.3. Пересмотреть свой пищевой протокол и минимизировать объем употребляемого сахара.4. Покончить с пагубными привычками (курение и спиртные напитки). Вещества, содержащиеся в сигаретном табаке и спиртном, раздражают слизистую рта и ослабляют местную иммунную защиту.Как можно предотвратить кровоточивость десен посредством домашних средств? Снять указанный симптом поможет поваренная сольДействие полоскания соленой водой на ротовую полость1. Эпизодически повышается уровень pH в полости рта, создается щелочная среда, неблагоприятная для жизнедеятельности микроорганизмов.2. «Уходят» отеки под действием соли, высасывающей жидкость из глубинных слоев под кожей.3. Снимается воспаление.Для этого понадобится солевой раствор. Как приготовить: необходимо растворить в стакане горячей воды 1 ч. ложку морской/кухонной соли. Для большего эффекта в раствор ввести:0,5 ч. ложки пищевой соды;2 капли йода (данный элемент имеет бактерицидное действие;настой аптечной ромашки (активирует снятие воспаления);настой шалфея (устраняет кровоточивость).Как применять:Полоскать полость рта указанным раствором, имеющим температуру тела. Необходимо стараться пропускать его между зубов, чтоб он максимально контактировал с деснами. Проводить данное мероприятие рекомендуется три раза в день по 2?4 мин. (соленую воду не глотать).Солевой массажМассаж десен с помощью морской соли выступает эффективным домашним средством терапии воспаления и кровоточивости десен. Чтобы механически не повредить полость рта, соль следует предварительно измельчить.Для осуществления массажа необходимо соединить соль с оливковым/подсолнечным маслом и перемешать до консистенции каши, далее, посредством зубной щетки смесь нанести на зубы и десны. Втирать массу пальцами легкими массажными движениями с очень слабым надавливанием. Руки перед манипуляцией нужно хорошо вымыть и продезинфицировать спиртом.Указанные солевые процедуры практикуются при лечении гингивита и пародонтоза. Однако если при систематической практике солевого раствора не обнаруживается позитивных результатов в продолжение семи дней, необходимо записаться на прием к дантисту. Таким образом вы сможете предупредить развитие серьезных осложнений с деснами.

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