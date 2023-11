Аллергические реакции могут значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование предполагает, что чувствительность к распространенным пищевым аллергенам, таким как коровье молоко и арахис, может быть важной и ранее недооцененной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, а повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний включает людей без явной пищевой аллергии.В статье, опубликованной в The Journal of Allergy and Clinical Immunology, описываются анализы двух продольных исследований, проведенные профессором Коринн Кит из Университета Северной Каролины. В ней показывается, что люди, у которых вырабаываются антитела IgE к коровьему молоку и другим продуктам питания подвергались значительно повышенному риску сердечно-сосудистой смертности. Это было верно даже тогда, когда учитывались традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как курение, высокое кровяное давление и диабет. Самая сильная связь была с коровьим молоком, но IgE к другим аллергенам, таким как арахис и креветки, также были значимыми среди тех, кто ел эти продукты.Исследователи сообщают, что это тревожное открытие представляет собой первый случай, когда антитела IgE к обычным продуктам питания были связаны с повышенным риском сердечно-сосудистой смертности. Результаты не доказывают окончательно, что пищевые антитела вызывают повышенный риск, но работа основана на предыдущих исследованиях, связывающих аллергическое воспаление и болезни сердца.

