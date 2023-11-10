Перечислены четыре симптома рака, которые можно обнаружить на ногах

Порой неприятные и необычные ощущения в ногах могут быть признаками серьезного заболевания.Известно, что успех борьбы с онкологическим заболеванием очень зависит от выявления его на начальных стадиях. При этом, как отмечают эксперты, диагностировать рак поджелудочной железы на раннем этапе весьма сложно. Врачи советуют обращать внимание даже на изменения в состоянии организма.Так, признаком рака поджелудочной железы, согласно исследованию, проведенному Европейской коалицией больных раком, может быть тромбоз глубоких вен. Дело в том, что этот вид онкологического заболевания часто приводит к повышенной свертываемости крови, что в свою очередь может стать причиной образования тромбов.Некоторые симптомы рака поджелудочной железы могут проявляться на ногах:отеки,боль в ногах,покраснение конечности,тепло в ноге.

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