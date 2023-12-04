Врач Кашух перечислила основные признаки дефицита железа
По словам специалиста, в первую очередь об этом свидетельствует повышенная утомляемость. Например, человек чувствует себя уставшим сразу после пробуждения, а незначительные нагрузки требуют от него немалых усилий.
Помимо этого, при дефиците железа в организме могут наблюдаться бледность кожи, головокружения и головная боль. Это объясняется тем, что без достаточного количества микроэлемента кровь не может эффективно переносить кислород.
Недостаток железа сказывается в том числе на состоянии ногтей и волос: они становятся более слабыми и ломкими. Стоит обеспокоиться и при появлении трещин в уголках рта, а также болезненных язвах на языке.
Продолжительная нехватка железа в организме способна привести к развитию различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, предупредила врач.
Во избежание проблем со здоровьем эксперт рекомендовала проанализировать рацион питания и удостовериться в том, что он содержит достаточное количество богатых данным минералом продуктов.
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