Врач назвал 4 основные причины увеличения лимфоузлов: от инфекций до рака

При некоторых заболеваниях человек может обнаружить у себя в определенных областях — на шее, в паху или под мышками — округлые образования, лимфоузлы. Они могут увеличиваться в ответ на инфекцию, но и не только.Реакция лимфоузлов чаще всего бывает при инфекциях. Это попытка организма таким образом предотвратить распространение опасных бактерий или вирусов по телу.Но увеличение лимфатических узлов возможно не только при инфекциях. Иногда они сигналят о том, что нужно пройти полное комплексное обследование и определить, что раздражает иммунную систему, какие опасные вещества или клетки отфильтровали лимфоузлы и насколько активно нужно браться за лечение.Помочь разобраться в причинах лимфаденопатии нам помог Олег Кузнецов — врач-гематолог, терапевт клиники «АБИА».Орган иммунитетаЛимфатические узлы в нашем организме — это периферический орган иммунной системы. Они «разбросаны» по разным участкам тела как единичные или сгруппированные элементы. В нормальном состоянии лимфоузлы представляют собой округлые комочки размерами от 5 до 10 мм — это безболезненные, подвижные образования.Обычно лимфоузлы располагаются по ходу лимфатических сосудов, они объединены в общую сеть, которая сообщается с венозной системой. У взрослых людей насчитывается 500-1000 лимфатических узлов, что составляет примерно 1% массы тела. При этом есть органы, где они отсутствуют: роговица глаза и хрусталик, головной и спинной мозг, внутреннее ухо, слюнные железы и другие.Зачем нужны лимфоузлыФункции лимфатических узлов в человеческом организме довольно разнообразны:образование новых клеток иммунной защиты — лимфоцитов, которые защищают организм от различных агрессоров;барьерно-фильтрационная — лимфоузлы за счет своего специфического строения обеспечивают защиту от различных микроорганизмов, бактерий, вирусов, токсинов;Обменная — участвуют в обмене веществ, транспорте и усвоении витаминов, микроэлементов.Увеличение при патологииПри возникновении различных патологических процессов в организме может происходить увеличение лимфатических узлов, что считается частым клиническим симптомом. Это состояние называется отдельным термином — лимфаденопатия. Правда, он носит исключительно обобщающий характер и считается лишь симптомом какого-либо заболевания либо используется при проведении дифференциальной диагностики между заболеваниями.Причины увеличения лимфоузловСуществует несколько механизмов поражения лимфоузлов:иммунологическая реакция, когда организм реагирует на различные процессы увеличением лимфоузлов;воспаление по причине попадания инфекционного агента — бактерии, вируса и т.д.;инфильтрация опухолевыми клетками — при метастазировании в лимфоузлы;локальные изменения при лейкозах и лимфомах.ОпухолиВ широком смысле лимфаденопатию подразделяют на опухолевую, которая может быть признаком заболеваний системы кроветворения — гемобластозы, лимфомы или вследствие метастазов, и неопухолевую.Второй вид чаще всего является признаком инфекционных заболеваний, таких как бактериальные, вирусные, грибковые патологии, либо сопутствует иммунодефицитам, системным заболеваниям, быть реакцией на воздействие некоторых медикаментов.Диагноз по месту лимфоузлаПо распространенности патологического процесса лимфаденопатия может быть локальной и общей.Увеличение лимфоузлов в различных зонах чаще всего соответствует определенному спектру заболеваний. Например, подчелюстные лимфоузлы увеличиваются при инфекции полости рта, заболеваниях гортани и глотки, подмышечные — при опухолях молочной железы, лимфомах, меланоме и так далее.Генерализованная (общая) лимфаденопатия бывает обусловлена:вирусными инфекциями (цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр, ВИЧ-инфекция, корь, краснуха);бактериальной инфекцией (туберкулез, вторичный сифилис);паразитарными и грибковыми заболеваниями.Отдельно можно выделить неинфекционные причины увеличения лимфоузлов:онкогематологические заболевания — острый и хронический лейкоз, лимфомы;системные заболевания — системная красная волчанка, саркоидоз, ревматоидный артрит;дисметаболические причины;медикаментозные.«Причин, которые приводят к увеличению лимфатических узлов, великое множество, — обращает внимание врач-гематолог Олег Кузнецов. — В силу этого и симптомы у пациентов отличаются многообразием и низкой специфичностью: кроме увеличения лимфоузлов может быть болезненность при пальпации, повышение температуры — локальной и общей, ночная потливость, кожный зуд, потеря веса и другие.Что делатьАлгоритм диагностики причин лимфаденопатии очень многогранный. Большую роль играет правильно и полно собранный анамнез пациента и его жалоб, данные внешнего осмотра. Порой даже профессия пациента может сыграть роль в поиске причин увеличения лимфоузлов.Вторым этапом обязательно следует лабораторная и инструментальная диагностика, а также консультация других специалистов, в том числе врача-гематолога. Обязательное условие во всех случаях — это не заниматься самообследованием и самолечением, а вовремя обратиться к специалисту.

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