Достаточно одного раза в неделю: этот чудо-продукт убережет ребенка от отставания в развитии

Оказывается, даже небольшое изменение в рационе способно повлиять на темпы развития ребенка. Ученые рассказали, какой продукт обязательно нужно добавить в детское питание.Брокколи и рыба — два продукта, съесть которые ребенка не заставишь. И если отвращение к брокколи, как выяснилось, вызывает особый ген, то стойкую нелюбовь к рыбе ученые пока не объяснили.Но если поработать над подачей, то скормить рыбу можно даже особым привередам. Например, приготовить котлеты или рыбные наггетсы, испечь рыбный пирог или сделать бутерброд со слабосоленой рыбой.Тем более что недавно ученые нашли еще один весомый повод, почему нужно добавить рыбу в детский рацион. Оказывается, этот продукт снижает риск задержки развития.Медицинский колледж штата Пенсильвания провел исследование, в котором участвовали 142 ребенка возрастом от 0 до 18 месяцев. Ученые подробно расспросили родителей о детском питании, а также взяли образцы слюны у малышей, чтобы измерить уровни активности различных бактерий. Далее медики обследовали детей на наличие или отсутствие задержек нервного развития. Малышей постарше проверяли на такие навыки, как речь, ходьба и бег, а также социальное взаимодействие.В итоге ученые обнаружили, что у детей в возрасте 12 месяцев задержка нервного развития связана с отсутствием в рационе рыбы. При этом малыши, которые ели рыбу хотя бы раз в неделю, с меньшей вероятностью проявляли задержку нервного развития в возрасте 18 месяцев.Как оказалось, рыбные продукты меняют микробиоту детского кишечника: она становится разнообразнее. И это очень полезно для развития нервной системы.«Микробное разнообразие может иметь важное значение для метаболизма и использования необходимых питательных веществ, таких как длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые связаны с потреблением рыбы», — говорит один из авторов исследования Стивен Хикс.Кроме того, задержка нервного развития была связана с повышенной активностью двух микробов, обнаруженных в детской слюне, — Candidatus gracilibacteria и Chlorobi.«На развитие нервной системы ребенка помимо медицинских факторов, а также социальных и экономических условий влияет и питание», — приходят к выводу ученые.Восемь самых полезных видов рыб:дикий лосось;тунец;скумбрия;треска;сельдь;сардины;камбала;палтус.Три худших вида:рыбы-падальщики (тилапия, пангасиус и сом);крупные морские хищники (акула, рыба-меч, тунец, марлин), в них содержится максимальное количество солей тяжелых металлов — ртути и мышьяка;речная рыба семейства карповых (карп, лещ, карась, чехонь, язь, вобла), в этой рыбе самая большая концентрация описторхов — опасных печеночных паразитов.

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