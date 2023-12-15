Терапевт перечислила симптомы аллергии на новогоднюю ель
Симптомы аллергии на елку похожи на проявления сезонных аллергий. Это насморк, дискомфорт в глазах, повышенная слезоточивость. Вызвать такую реакцию способны пятна плесени, пыльца, пылевые клещи на хвойном дереве.
Чтобы избежать неприятных симптомов, ель перед установкой необходимо промыть из шланга и высушить. Кроме того, при контакте с ней следует пользоваться перчатками.
Ставить ель лучше в помещениях с умеренной температурой. Если аллергия все же началась, нужно принять антигистаминный препарат и не подходить близко к елке
Ранее врач предупредил об опасностях «передозировки» мандаринами. Цитрусовые в больших количествах опасны для зубов и желудочно-кишечного тракта. Они также способны повысить артериальное давление у пациентов с гипертонией. Мандарины не рекомендуются при диабете, поскольку содержат большое количество сахара. Также важно помнить, что цитрусовые – сильный аллерген.
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