Таблетка как отрава: доктор Мясников предостерегает о вреде феномена

Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" поднял важную тему: привыкание к препаратам при бесконтрольном их употреблении. Тогда лекарство наносит вред.Медикаментозная зависимость становится все более распространенной, предупреждает Мясников. Пациенты нередко сами себе «назначают» доступные лекарства, да еще и превышают дозировку. Да, есть ряд медикаментов, которые нужно принимать постоянно. Опять же, по назначению врача и строго по назначенному алгоритмуРечь не о них, а о таких опасных препаратах, как слабительные, антибиотики, обезболивающие и ряд других.Чем опасно привыкание к слабительным? Мы часто питаемся неправильно: чай, кофе, бутерброды, пирожки. Клетчатки (овощи, фрукты, бобовые, злаки) употребляем мало, отсюда и проблемы с пищеварением, запоры.Эта диета называется "западная", напоминает доктор. Иногда, экстренно, слабительные не помешают, но при регулярном приеме организм быстро привыкает. Что само по себе плохо, да еще и побочных эффектов хватает от самих лекарств.Еще одна проблема: насильственное «проталкивание» воды и переработанных продуктов в организме провоцирует аритмию и иные сердечные проблемы. Что делать? Двигаться, разумно питаться, тогда кишечник сам заработает гармонично.Антибиотики — одна из главных опасностей. Микробы к ним привыкают, когда мы хватаемся за такие лекарства без особой нужды. А потом, когда они реально нужны, уже не действуют на бактерии, «накачавшие мускулы». Есть даже виды энтеробактерий, которые, "полакомившись" антибиотиками, превращают их в строительный элемент для своего роста и развития.Обезболивающие препараты тоже в группе риска из-за привыкания. Как и снотворное, и сосудосуживающие капли.

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