Врач Калинчев: дефицит железа не выявить по симптомам – только по анализу крови

Врач Алексей Калинчев объяснил, что нужно сделать для наиболее точного выявления такой проблемы как дефицит железа.Врач Калинчев заявил , что дефицит железа не выявляется по внешним симптомам. Даже если какие-то признаки его нехватки в организме становятся заметными, они не могут служить маркерами именно железодефицита. Данное нарушение способствует появлению ряда симптомов, который также могут возникать при многих других проблемах со здоровьем.«Определить недостаток железа в организме человека самостоятельно по симптомам не получится. Все характерные для данного недуга симптомы могут подходить к очень большому спектру заболеваний», - пояснил Калинчев.Дефицит железа не выявить по симптомам – только по анализу крови, подчеркнул врач.«Я рекомендую на дефицит железа сдавать один анализ – ферритин. Он показывает запасы железа в организме», - констатировал специалист.Ранее кандидат медицинских наук Наталия Киселевич сообщила, что при дефиците железа часто возникают нарушения психоэмоционального свойства – подавленное настроение, тревожность, депрессивность, раздражительность. Эти проблемы возникают в связи с тем, что низкий уровень железа влияет на плохое снабжение кислородом головного мозга.Что также очень характерно для дефицита железа – это быстро возникающая усталость.Из-за чего может появиться дефицит железа? В основном, из-за двух факторов – неспособности организма усваивать железо и скудный рацион, употребление недостаточного количества железа с пищей. Еще одна возможная причина – кровотечения, в том числе скрытые. Так, дефицит железа может развиться вследствие кровотечений, вызываемых опухолями. Железодефицитная анемия нередко возникает при раке кишечника.

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