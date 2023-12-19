Названы пять видов богатых кальцием орехов, которые укрепляют кости

Кальций, необходимый организму для здоровья костей, не может вырабатываться в достатке самостоятельно, его концентрацию приходится поддерживать через употребление продуктов, богатых этим элементом. В частности, орехов.Диетологи называют пять видов орехов, в которых кальция содержится достаточно много. Так, фисташки хороши еще и тем, что они легко усваиваются. Фисташки содержат солидный перечень жизненно важных элементов, полезных для организма. В одной чашке этого десерта содержится 132 мг кальция.В орехах кешью много белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Кальция в 100 гр продукта находится примерно 37 мг.Грецкие орехи также являются важным источником питательных веществ, особенно полезны в них калий и магний, которых немного в других продуктах. Кальция — 98 мг на 100 гр.Фундук диетологи ценят как важный источник растительного белка и омега-3 жирных кислот, а также антиоксидантов. Они помогают справляться с воспалительными процессами, укрепляют иммунитет. В 100 гр фундука около 114 мг кальция.«Чемпионом» по содержанию этого полезного для здоровья костей элемента является миндаль: 264 мг на 100 гр.

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