Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин

Сахарный диабет относят к одной из главных причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за период с 1980 по 2014 год число страдающих диабетом выросло со 108 до 422 миллионов человек. Диабет поддается лечению, а диета, физическая активность, медикаментозное лечение и регулярный контроль помогают предупредить или задержать наступление серьезных осложнений.Что такое сахарный диабет?Диабет — это хроническое заболевание, которое появляется, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, регулирующего нормальный уровень глюкозы в крови и помогающего клеткам тела эффективно ее использовать. Болезнь бывает двух типов, каждый из которых требует отдельного подхода в лечении.По данным ВОЗ, в 2014 году заболеваемость диабетом среди взрослого населения старше 18 лет составляла 8,5 процента. В 2019 году диабет стал непосредственной причиной 1,5 миллиона случаев смерти; 48 процентов связанных с диабетом случаев смерти произошли в возрасте до 70 лет; еще 460 тысяч случаев смерти были вызваны заболеваниями почек, связанными с диабетомПервые признаки сахарного диабета1. Частые позывы к мочеиспусканию, в том числе в ночное время2. Ухудшение зрения и головокружение3. Ощущение сухости во рту4. Бессонница и быстрая утомляемость, мышечная слабость5. Постоянный неутолимый голод и жажда6. Запах ацетона изо рта7. Снижение веса, несмотря на повышенный аппетит больного.Некоторые пациенты также отмечают сильный зуд кожи в области половых органов или ног, это связано с высоким уровнем сахара в крови. Пациенты с диабетом первого типа могут жаловаться на рвоту, боль в животе и тошноту, а вот сахарный диабет второго типа или гестационный диабет (у беременных) может никак не проявлять себя годами.Какие анализы нужно сдать?Для того чтобы точно определить, есть ли у человека диабет, ему необходимо выполнить некоторые рекомендации. Для диагностики диабета обычно назначают исследования гормонов, биохимические анализы крови и мочи.Какие анализы обязательно сдать для диагностики диабета?1. Анализ уровня глюкозы в крови натощак. Должно пройти не менее 12 часов после еды. Повышенным уровнем сахара считается отметка в 6-7 миллимоль на литр. Показатели от 4 до 6,1 миллимоля — это норма.2. Тест на определение уровня глюкозы с сахарной нагрузкой.3. Анализ на гликозилированный (гликированный) гемоглобин. Этот показатель позволяет врачам определить, насколько часто за последние два-три месяца пациент сталкивался с гипергликемией. Нормой является 6 процентов.4. Уровень С-пептида. Это вещество, вырабатываемое поджелудочной наравне с инсулином. Его количество у здорового человека варьируется в разных пределах. При сахарном диабете любого типа уровень этого белка либо критически падает, либо растет. Интерпретировать этот показатель можно только в комплексе с результатами УЗИ и другими тестами, поскольку он может свидетельствовать не только о диабете, но и о поражении поджелудочной железы и других патологиях.Типы диабетаУ этого хронического заболевания есть два главных типа, они так и называются — первый и второй.Сахарный диабет первого типа чаще всего обусловлен генетической предрасположенностью и встречается у детей и молодых людей до 30 лет. При нем нарушена выработка инсулина — иммунная система организма по ошибке атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие этот гормон. Поэтому больные первым типом диабета вынуждены получать его искусственно — с помощью постоянных подкожных инъекций инсулина.Диабет второго типа составляет 85-90 процентов всех случаев этого заболевания у взрослого населения и, как правило, сопровождается ожирением. Кроме того, по данным ВОЗ, в последнее время сахарный диабет второго типа встречается все чаще у детей. Людям со вторым типом диабета очень важно контролировать уровень сахара в крови.Ситуация осложняется тем, что, в отличие от сахарного диабета первого типа, диабет второго типа проявляется постепенно. Можно долго болеть и даже не догадываться об этом. Нередко человек узнает о своей болезни случайно — как правило, при обследовании совершенно по другому поводу.Кроме того, существуют гестационный диабет — нарушение выработки инсулина у плода во время беременности; панкреатогенный диабет — вторичное заболевание, возникающее на фоне болезней поджелудочной железы; латентный аутоиммунный диабет — он развивается только во взрослом возрасте и похож на диабет первого типа.Причины возникновения сахарного диабета1. Генетические нарушения. Они способствуют развитию аутоиммунных заболеваний и патологий поджелудочной железы. Наличие у родственников сахарного диабета является одним из главных факторов риска.2. Ожирение. Оно способствует нарушению обмена веществ, при котором ткани становятся менее чувствительными к инсулину. Малоподвижный образ жизни также играет большую роль и увеличивает риск этого заболевания.3. Нарушение работы иммунной системы, характеризующееся поражением тканей поджелудочной железы.4. Вирусные инфекции и влияние токсинов на поджелудочную железу.5. Прием кортикостероидов и других лекарственных средств, способствующих развитию диабета.6. Нарушение функции надпочечников.7. Сердечно-сосудистые патологии.Каким органам вредит диабет?Основная причина хронических осложнений при диабете приходится на поражение мелких кровеносных сосудов, но эта болезнь может оказать большое влияние и на другие жизненно важные органы.На какие органы дает осложнения диабет1. Глаза. Поражается сетчатка, диабет может служить причиной катаракты (помутнения хрусталика) и изменений в сетчатке глаза, приводящих к слепоте.2. Зубы. Все заболевания развиваются усиленными темпами из-за дефицита кровоснабжения. Нередки случаи, когда подозрение на сахарный диабет выявляется именно у стоматолога или ортодонта, когда пациент приходит с жалобами на опухшие десны и шатающиеся зубы.3. Сердце. Изменяется сердечная мышца, перемены в сосудах за счет высокого холестерина приводят к ишемической болезни.4. Печень. При диабете нарушается ее нормальное функционирование, печень увеличивается.5. Почки. Эти органы напрямую поражаются диабетом, после чего появляется диабетическая нефропатия.6. Половая система. Сахарный диабет у мужчин приводит к импотенции, а у женщин возможны выкидыши, преждевременные роды, внутриутробная гибель плода. Процесс беременности и родов у женщин-диабетиков сильно осложнен. Во время беременности женщины с этим заболеванием нуждаются в обязательном наблюдении двух специалистов — эндокринолога и акушера.7. Ноги и ступни. Они чаще всего страдают при диабете из-за поражения сосудов и периферических нервов. Возможный результат — язвы, гангрена или даже потеря конечностей. Кроме того, ступни и ногти больше подвержены грибковым заболеваниям.8. Суставы. Они в большей степени подвержены таким процессам, как отложение солей.9. Кровеносная система. Она поражается диабетом напрямую, что, в свою очередь, инициирует все указанные выше заболевания. Кровяное давление у диабетиков обычно повышенное , что является симптомом распространенного при диабете сопутствующего заболевания — сахарной гипертензии. Курение является дополнительным риском, при котором может развиться поражение кровеносных сосудов.Как утверждают специалисты, у взрослых людей с диабетом в два раза выше риск развития инфаркта и инсульта.Кроме того, диабетическая ретинопатия, одна из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. С диабетом связан почти миллион случаев слепоты в миреБолее того, эпидемия COVID-19 показала, что у людей с этим заболеванием чаще наблюдался неблагоприятный исход болезни и различные осложнения.Как можно вылечить диабет?Пока ученые еще не изобрели универсального лекарства. Лечение при сахарном диабете в большинстве случаев является симптоматическим и направлено на устранение симптомов без борьбы с причиной заболевания.Очень важную роль в компенсации сахарного диабета играет обучение пациента. Больной должен понимать, что представляет собой эта болезнь, чем она опасна, что ему следует предпринять в случае резкого изменения уровня сахара в крови. Кроме того, важно знать, как самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови, иметь четкое представление о правильном питании и понимать, какие осложнения могут появиться.Главная цель в лечении диабета — постоянный контроль уровня сахара в крови и поддержание его на рекомендованном врачом уровне.В современном мире это достаточно легко. Если раньше сахар в крови можно было измерить только в лаборатории, то теперь это можно сделать в домашних условиях. Для измерения глюкозы существуют высокоточные приборы — глюкометры. Они компактны, просты в использовании и созданы специально для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови. При необходимости можно узнать уровень сахара дома, на работе или в путешествии. Весь процесс занимает буквально несколько секунд и требует всего одной капли крови. Тест-полоска впитывает каплю, а затем результат появляется на экране.Кроме того, при диабете очень важно правильное питание. В диете при сахарном диабете необходимо выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Специалисты советуют есть помидоры, огурцы, капусту, но избегать свеклы, моркови и картофеляПациентам с сахарным диабетом рекомендуется употреблять мясо кролика, индейки, телятину и речную рыбу нежирных сортов. Категорически не рекомендуется есть колбасу, сосиски, свинину и жирные сорта мяса.Фрукты и ягоды при диабете разрешаются в умеренных количествах, хотя врачи не советуют есть арбуз, виноград, бананы, киви, а также сладкие ягоды, такие как малина.Немаловажное место в диете пациентов с сахарным диабетом занимают каши. Тут тоже есть ограничения — пшеничная и манная могут привести к быстрому повышению уровня сахара в крови.Также при диабете категорически нельзя употреблять молоко, кефир и продукты с высоким уровнем сахара.Грамотное питание должно сопровождаться активным образом жизни и регулярными проверками у специалиста.Профилактика диабетаЧтобы уберечь себя от диабета, необходимо соблюдать некоторые принципы, тогда риск развития болезни сводится к минимуму.Правила профилактики диабета1. Старайтесь вести как можно более активный образ жизни и контролируйте свой вес. Активность приводит к снижению содержания сахара в крови.2. Постарайтесь правильно и сбалансированно питаться и избегайте жирных продуктов. Диабет напрямую связан с ожирением.3. Откажитесь от чрезмерного употребления мучных изделий, сладостей, макарон и выпечки. Употребляйте хлеб, приготовленный из цельных злаков.4. Избегайте стрессов и не курите. Одной из причин сахарного диабета являются стрессы и переживания. Повышенная тревога и курение снижают сопротивляемость организма к сахарному диабету.5. Ведите постоянный контроль уровня глюкозы в крови — это особенно актуально для людей старше 40 лет. Сдать анализ на сахар необходимо и тем, кто имеет склонность к ожирению и ведет малоподвижный образ жизни.Многие полагают, что болезнь их не коснется, однако никто не застрахован от сахарного диабета. По данным исследователей, лишь каждый десятый россиянин знает три фактора риска развития диабета. Незначительное количество опрошенных знает четыре или пять факторов. Не владеют никакой информацией по этому вопросу 15 процентов мужчин и 12,5 процента женщин. Именно поэтому так важно проходить регулярную проверку у специалистов и следить за своим здоровьем.

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