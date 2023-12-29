Times of India: изменения в состоянии ног могут возникать как симптом повышенного холестерина

Появление болей при ходьбе или беге, изменение цвета кожи или тромбоз – эти и другие симптомы, относящиеся к состоянию ног, могут возникать из-за повышенного уровня холестерина в крови.Когда врачи говорят о повышенном холестерине, обычно подразумевается, что в крови человека концентрируется слишком много жировых компонентов. Последствием этого часто становится атеросклероз – патологическое состояние сосудов, в полостях которых образуются холестериновые бляшки. В этом случае затрудняется нормальное кровоснабжение органов, включая сердце и мозг. Возникновение ишемической болезни (ИБС), инфарктов тесно связано с атеросклерозом, появляющимся из-за повышенного холестерина.Одним из способов понять, что его уровень в крови становится опасно высоким, является наблюдение за состоянием ног. Здоровье нижних конечностей в большой степени определяется их кровоснабжением. Если оно становится затрудненным из-за закупоренных холестерином сосудов, это приведет к появлению ряда симптомов.Дискомфорт в стопах и ограничение их подвижности. Такое изменение в состоянии ног вызывается ксантомами – жировыми отложениями под кожей в виде шишек или узелков. Такие ксантомы из излишков жира могут скапливаться рядом с суставами или сухожилиями, способствуя их негативным изменениям.Боль или судороги в ногах при физической активности. Если неприятные состояния с силой проявляются во время ходьбы или бега и стихают при остановках, возможно ЗПА (заболевание периферических артерий), чье развитие тоже тесно связано с повышенным холестерином.«Высокий уровень холестерина способствует сужению артерий, что ограничивает приток крови к ногам. Из-за недостаточного кровоснабжения могут возникнуть хромота, боль или судороги в ногах во время физической активности», - уточнили медицинские эксперты Times of India.Периферическая нейропатия. Данное нарушение появляется вследствие недостаточного кровоснабжения периферических участков тела. Частый признак проблемы – постоянно холодные ноги. Кроме того, ощущаются болезненность, онемение или покалывание.Цианоз. Синеватый или сиреневый оттенок кожи или ногтей на пальцах ступней (как и их плохое состояние) является одним из симптомов того, что кровеносные сосуды ног закупорены излишками холестерина.ТВГ (тромбоз глубоких вен). Врачи предупредили, что повышенный уровень холестерина означает более высокую вероятность пострадать от тромбоза.«Высокий уровень холестерина может способствовать возникновению тромбоза глубоких вен, который вызывает боль, отеки и, в случае движения тромбов, приводит к серьезным осложнениям, включая тромбоэмболию легочной артерии», - заявили эксперты.

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