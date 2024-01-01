Врач рассказала, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

По ее словам, готовиться к обряду нужно заблаговременно - заранее регулярно принимать контрастный душ и постепенно снижать температуру воды на один градус.Совсем отказаться от купания рекомендовано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной нервной и мочеполовой систем, а также страдающим сахарным диабетом и болезнями дыхательных путей. Не стоит лезть в прорубь и беременным.Кроме того, купаться нельзя детям и пожилым людям. Для начала нужно, как минимум, проконсультироваться с терапевтом. Савицкая заключила:- Постоянное купание в проруби зимой - это один из способов закаливания организма, профилактика простудных заболеваний и тренировка кровеносных сосудов. Но погружение в прорубь один раз в год - сильный стресс для организма, поэтому перед купанием нужно серьезно взвесить все за и против.Если человек решил окунуться в купель, то делать это нужно в специально оборудованных местах, где дежурит бригада МЧС

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