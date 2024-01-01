Психиатр Гилев рассказал о тяжелых психических болезнях, возникающих до 30 лет

Врач-психиатр Артем Гилев назвал шизофрению в ряду тяжелых психических заболеваний, которые манифестируют в молодом возрасте.Начало наиболее тяжелых психических болезней (например, в виде шизофрении или биполярного расстройства) приходится на молодость и юность, рассказал психиатр Гилев в интервью kp.ru. Нередко шизофрения, впервые остро проявляющаяся в подростковом возрасте, воспринимаются как особенности поведения переходного периода у молодых людей.«Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний приходится на 16–17 или 25–30 лет. Людей старше 40 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет», - поделился медик.Что касается депрессивных и тревожных расстройств, они возникают без привязки к возрасту. Артем Гилев отметил, что становясь взрослее или старше, люди не приобретают устойчивость к нервному напряжению и стрессу. Чем больше потрясений переносит человек, тем выше его личный риск заполучить данные расстройства.«Привыкнуть к напряжению нельзя — каждое новое давление расшатывает психику и накапливается внутри», - уточнил специалист.Кроме того, на подверженность депрессии и тревожности оказывает значительное влияние генетика. Но даже при существующем факторе наследственности развитие данных расстройств происходит в большой мере под воздействием социальных причин.«Поломки в генах способствуют развитию депрессивных и тревожных расстройств. Но все-таки стартуют эти заболевания именно из-за внешних условий, социальных потрясений, кризисов. А также после эпидемий», - констатировал психиатр.По каким признакам можно узнать шизофрению? Для нее характерны резкие изменения в поведении человека: например, из общительного он может внезапно стать замкнутым, перестать идти на контакт с близкими, друзьями. Также на шизофрению может указывать возрастающая подозрительность: например, человек считает, что существуют некие недоброжелатели, которые следят за ним или используют какие-то методы воздействия на его сознание, создают угрозу его жизни.Также заболевшие могут много говорить вне всякого контекста, пренебрегая привычной структурой предложений – это делает их речь не совсем обычной. Можно наблюдать неадекватное поведение, не соответствующее обстановке, повышенную эмоциональную возбужденность, гиперактивность.

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