Диетолог Бобровский: в составе хрена содержатся «витамины долголетия»

По словам диетолога Андрея Бобровского, употребление в пищу хрена способствует профилактике «возрастных» болезней и повышает шансы на долголетие.Диетолог Бобровский рассказал в интервью о пользе употребления в пищу хрена. Медик заявил, что в составе этого пряного продукта содержатся «витамины долголетия».«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций – тот состав, который иногда называют "витамин долголетия". Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте», - поделился кандидат медицинских наук с радио Sputnik.Бобровский перечислил полезные свойства хрена.Содержащийся в нем витамин С эффективно поддерживает активные функции иммунной системы.Обладая антиоксидантным эффектом (благодаря богатому витаминному составу), оказывает противовоспалительное действие.Стимулирует пищеварение за счет активизации выделяемого желудочного сока.Предположительно обладает противовирусными свойствами.Диетолог посоветовал употреблять хрен в свежем, перетертом виде. Его высушенный или порошковый варианты отличаются значительно меньшим количеством полезных веществ. Что касается пасты или соусов, продающихся в магазинах, их употребление и вовсе является нежелательным из-за добавляемых в них консервантов, вкусовых искусственных усилителей, красителей.Бобровский предупредил, что с этой приправой не следует перебарщивать – к ней чувствительна нежная слизистая ЖКТ.«Максимальная доза – одна чайная ложка натертого хрена, он может раздражать слизистые органов пищеварительного тракта».При гастрите, астме, заболеваниях почек употребление этого продукта противопоказано.

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