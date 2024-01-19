Диетолог Бобровский: в составе хрена содержатся «витамины долголетия»
Диетолог Бобровский рассказал в интервью о пользе употребления в пищу хрена. Медик заявил, что в составе этого пряного продукта содержатся «витамины долголетия».
«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций – тот состав, который иногда называют "витамин долголетия". Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте», - поделился кандидат медицинских наук с радио Sputnik.
Бобровский перечислил полезные свойства хрена.
Содержащийся в нем витамин С эффективно поддерживает активные функции иммунной системы.
Обладая антиоксидантным эффектом (благодаря богатому витаминному составу), оказывает противовоспалительное действие.
Стимулирует пищеварение за счет активизации выделяемого желудочного сока.
Предположительно обладает противовирусными свойствами.
Диетолог посоветовал употреблять хрен в свежем, перетертом виде. Его высушенный или порошковый варианты отличаются значительно меньшим количеством полезных веществ. Что касается пасты или соусов, продающихся в магазинах, их употребление и вовсе является нежелательным из-за добавляемых в них консервантов, вкусовых искусственных усилителей, красителей.
Бобровский предупредил, что с этой приправой не следует перебарщивать – к ней чувствительна нежная слизистая ЖКТ.
«Максимальная доза – одна чайная ложка натертого хрена, он может раздражать слизистые органов пищеварительного тракта».
При гастрите, астме, заболеваниях почек употребление этого продукта противопоказано.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий