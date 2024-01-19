Психиатр рассказала о причинах зимней депрессии

Статистика фиксирует зимой рост госпитализаций по поводу нервных и психических срывов. Растет и число других проблем психологического свойства, в том числе, более частыми становятся депрессии.Как рассказала психиатр Кристина Владыкина, зимнюю депрессию следует отличать от постпраздничной хандры. Последняя возникает на фоне опустошения после ярких праздничных дней, особенно, если каникулы длятся долго. К ним порой добавляется эффект несбывшихся ожиданий от праздника.Симптомами зимней депрессии являются умственный и физический упадок, уныние, раздражительность, стремление заедать стресс. До сих пор точно не определены базовые причины этого явления. В качестве триггеров называют несколько источников проблемы: нехватка солнечного света, сбой биологических ритмов, дефицит витамина D и генетические «поломки».Нарушение циркадных ритмов, то есть, протекания естественных процессов в организме на фоне смены дня и ночи, специалисты считают одним из базовых провокаторов. Когда на сетчатку глаза падает мало солнечного света, на это реагирует шишковидная железа в мозге, ответственная за выработку гормона мелатонина, контролирующего сон. Растет активность этой железы, и содержание мелатонина в крови повышается, вызывая сонливость и тревогу, подавляя метаболические процессы.Для лечения зимней депрессии эффективна светотерапия, назначаются также антидепрессанты, психотерапия. Физическая активность, хобби, общение остаются действенными средствами и профилактики, и коррекции подобных состояний.

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