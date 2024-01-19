Психиатр рассказала о причинах зимней депрессии
Как рассказала психиатр Кристина Владыкина, зимнюю депрессию следует отличать от постпраздничной хандры. Последняя возникает на фоне опустошения после ярких праздничных дней, особенно, если каникулы длятся долго. К ним порой добавляется эффект несбывшихся ожиданий от праздника.
Симптомами зимней депрессии являются умственный и физический упадок, уныние, раздражительность, стремление заедать стресс. До сих пор точно не определены базовые причины этого явления. В качестве триггеров называют несколько источников проблемы: нехватка солнечного света, сбой биологических ритмов, дефицит витамина D и генетические «поломки».
Нарушение циркадных ритмов, то есть, протекания естественных процессов в организме на фоне смены дня и ночи, специалисты считают одним из базовых провокаторов. Когда на сетчатку глаза падает мало солнечного света, на это реагирует шишковидная железа в мозге, ответственная за выработку гормона мелатонина, контролирующего сон. Растет активность этой железы, и содержание мелатонина в крови повышается, вызывая сонливость и тревогу, подавляя метаболические процессы.
Для лечения зимней депрессии эффективна светотерапия, назначаются также антидепрессанты, психотерапия. Физическая активность, хобби, общение остаются действенными средствами и профилактики, и коррекции подобных состояний.
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