Терапевт Жито рассказал, сколько минут варить гречку, чтобы она была максимально полезной

Гречка — это универсальный, а самое главное очень полезный гарнир. Она помогает похудеть, нормализует работу кишечника, снижает холестерин. Главное — знать, когда ее лучше всего есть и как правильно готовить.Наверняка на вашей кухне есть гречка, ведь она считается одной из самых популярных круп, которыми даже закупаются впрок. Гречку можно добавлять в супы, варить в качестве самостоятельного гарнира, она прекрасно дополнит мясные, рыбные и овощные блюда.«Когда речь заходит о правильном питании, то зачастую без гречневой каши не обойтись. Эта крупа долго усваивается, имеет невысокую калорийность, поэтому помогает похудеть. Я сам очень люблю этот продукт», — говорит Алексей Жито.Чем полезна гречкаВ крупе много ценных питательных веществ: она содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, железо, магний, фосфор, цинк и другие минералы.Гречка помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови — в ней много растворимых волокон, которые полезны для организма.Также крупа содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов и помогает предотвратить образование бляшек на них.Гречка нормализует работу кишечника и спасает от запоров — все благодаря высокому содержанию клетчатки.Эта крупа — ценный источник антиоксидантов, которые защищают клетки организма от свободных радикалов и предотвращают развитие различных патологий, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.Гречка помогает справиться с усталостью, укрепляет иммунную и нервную системы.Крупа полезна и для мозга, она улучшает память и концентрацию.Как правильно готовить гречкуЕсть одно важное условие, которое необходимо соблюдать: чтобы гречка не потеряла все свои полезные свойства, готовьте ее не больше двадцати минут. Если у вас есть мультиварка, то лучше воспользоваться ей — так точно вы не будете варить крупу дольше, чем надо.«Ешьте гречку на завтрак, желательно без добавления молока. Еще один вариант — как второе блюдо на обед. Помните, что порции должны быть небольшими. Идеальным гарниром к гречке будет вареное куриное филе или рыба», — говорит Алексей Жито.По словам Юлии Дмитриевой, гречку лучше замачивать перед варкой. Залейте ее на ночь водой комнатной температуры, так крупа «разварится» и даст намного больше пользы, потому что сохранит больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон.«Если вы все же предпочитаете варить гречку, то не стоит делать это сразу после промывания крупы — перед варкой ее нужно минимум на 30 минут замочить в воде, — рекомендует нутрициолог. — Плюс такого способа приготовления заключается в том, что в крупе снижается уровень фитиновой кислоты. Фитиновая кислота — антинутриент, который препятствует всасыванию большого количества витаминов и минералов.Не стоит добавлять в кашу сахар, масло и различные топпинги — это резко повышает калорийность блюда. Особенно вредно «заправлять» гречку тем, у кого есть проблемы с обменом веществ, лишним весом и высоким уровнем сахара в крови.

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