Терапевт Жито рассказал, сколько минут варить гречку, чтобы она была максимально полезной
Наверняка на вашей кухне есть гречка, ведь она считается одной из самых популярных круп, которыми даже закупаются впрок. Гречку можно добавлять в супы, варить в качестве самостоятельного гарнира, она прекрасно дополнит мясные, рыбные и овощные блюда.
«Когда речь заходит о правильном питании, то зачастую без гречневой каши не обойтись. Эта крупа долго усваивается, имеет невысокую калорийность, поэтому помогает похудеть. Я сам очень люблю этот продукт», — говорит Алексей Жито.
Чем полезна гречка
В крупе много ценных питательных веществ: она содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, железо, магний, фосфор, цинк и другие минералы.
Гречка помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови — в ней много растворимых волокон, которые полезны для организма.
Также крупа содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов и помогает предотвратить образование бляшек на них.
Гречка нормализует работу кишечника и спасает от запоров — все благодаря высокому содержанию клетчатки.
Эта крупа — ценный источник антиоксидантов, которые защищают клетки организма от свободных радикалов и предотвращают развитие различных патологий, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Гречка помогает справиться с усталостью, укрепляет иммунную и нервную системы.
Крупа полезна и для мозга, она улучшает память и концентрацию.
Как правильно готовить гречку
Есть одно важное условие, которое необходимо соблюдать: чтобы гречка не потеряла все свои полезные свойства, готовьте ее не больше двадцати минут. Если у вас есть мультиварка, то лучше воспользоваться ей — так точно вы не будете варить крупу дольше, чем надо.
«Ешьте гречку на завтрак, желательно без добавления молока. Еще один вариант — как второе блюдо на обед. Помните, что порции должны быть небольшими. Идеальным гарниром к гречке будет вареное куриное филе или рыба», — говорит Алексей Жито.
По словам Юлии Дмитриевой, гречку лучше замачивать перед варкой. Залейте ее на ночь водой комнатной температуры, так крупа «разварится» и даст намного больше пользы, потому что сохранит больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон.
«Если вы все же предпочитаете варить гречку, то не стоит делать это сразу после промывания крупы — перед варкой ее нужно минимум на 30 минут замочить в воде, — рекомендует нутрициолог. — Плюс такого способа приготовления заключается в том, что в крупе снижается уровень фитиновой кислоты. Фитиновая кислота — антинутриент, который препятствует всасыванию большого количества витаминов и минералов.
Не стоит добавлять в кашу сахар, масло и различные топпинги — это резко повышает калорийность блюда. Особенно вредно «заправлять» гречку тем, у кого есть проблемы с обменом веществ, лишним весом и высоким уровнем сахара в крови.
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