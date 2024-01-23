Ученые раскрыли, как сохранить здоровье мышц с помощью питания
Эксперты подчеркивают значимость диеты, учитывая растущую распространенность хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как саркопения, среди стареющего населения.
Анализируя данные опроса 200 взрослых в возрасте от 65 до 85 лет, ученые пришли к выводу, что потребление пяти порций овощей и двух порций фруктов ежедневно способствует максимальному балансу в рационе. В сочетании с регулярной физической активностью такой подход к питанию способствует здоровому старению и снижает риск развития мышечной слабости у пожилых людей.
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