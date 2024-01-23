Врач Гольдштейн: душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги

Врач Гольдштейн: душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги.

Врач Эван Гольдштейн считает ошибкой использование бумаги после посещения туалета.

Врач Гольдштейн рассказал, почему туалетная бумага – это неправильный выбор для очищения деликатного участка тела.

«Использование бумаги на самом деле является неверным решением при посещении туалета, ведь кожа на интимных участках тонкая и легко раздражается», - сказал специалист в комментарии HuffPost’s.

По его словам, с использованием туалетной бумаги тесно связано появление трещин и геморроя в области заднего прохода. Кроме того, бумага не позволяет убрать в полной мере все следы загрязнений с поверхности кожи, и они способствует распространению болезнетворных бактерий, появлению инфекций мочеполовых путей. Влажная бумага или влажные салфетки, продающиеся в магазинах, эксперт также считает небезопасными. Эти средства, пропитанные специальными составами, могут навредить микробиому кожи в чувствительной зоне, поспособствовать развитию дерматита, бактериальных инфекций.

Эван Гольдштейн уточнил, что душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги. Если отказ от бумаги невозможен, использовать ее следует правильно, то есть в положении «на корточках».

«Правильный уход за собой после похода в туалет важен, ведь в ином случае есть риск сильно навредить здоровью кишечника», - подчеркнул медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь