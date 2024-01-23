Врач Гольдштейн: душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги
Врач Эван Гольдштейн считает ошибкой использование бумаги после посещения туалета.
Врач Гольдштейн рассказал, почему туалетная бумага – это неправильный выбор для очищения деликатного участка тела.
«Использование бумаги на самом деле является неверным решением при посещении туалета, ведь кожа на интимных участках тонкая и легко раздражается», - сказал специалист в комментарии HuffPost’s.
По его словам, с использованием туалетной бумаги тесно связано появление трещин и геморроя в области заднего прохода. Кроме того, бумага не позволяет убрать в полной мере все следы загрязнений с поверхности кожи, и они способствует распространению болезнетворных бактерий, появлению инфекций мочеполовых путей. Влажная бумага или влажные салфетки, продающиеся в магазинах, эксперт также считает небезопасными. Эти средства, пропитанные специальными составами, могут навредить микробиому кожи в чувствительной зоне, поспособствовать развитию дерматита, бактериальных инфекций.
Эван Гольдштейн уточнил, что душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги. Если отказ от бумаги невозможен, использовать ее следует правильно, то есть в положении «на корточках».
«Правильный уход за собой после похода в туалет важен, ведь в ином случае есть риск сильно навредить здоровью кишечника», - подчеркнул медик.
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