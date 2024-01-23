Кардиолог Лобжанидзе: жестокость родителей – одна из причин болезней сердца в молодом возрасте

Кардиолог Фаина Лобжанидзе рассказала о причинах преждевременно возникающих болезней сердца.Кардиолог Лобжанидзе сообщила о трех причинах болезней сердца, появляющихся в молодом возрасте (40-50 лет).Жестокое обращение родителей. По словам врача, жестокость родителей – одна из причин «молодых» болезней сердца, об этом говорят данные проводившихся исследований. В частности люди 40-45 лет, столкнувшиеся в детстве с родительским деспотизмом, грубым обращением и чрезмерными наказаниями, подвергаются серьезному риску ишемической болезни сердца. Данное заболевание часто возникает как предвестник инфаркта миокарда.«Психосоциальная травма у ребенка приводит к развитию тревожно-депрессивных расстройств. Люди в таком состоянии чаще курят, не следят за питанием и отдают предпочтение нездоровой и калорийной пище, предпочитают малоподвижный образ жизни. Иными словами, у них есть все классические факторы риска развития заболеваний сердца. Но пусковым крючком служит именно сильный (часто длящийся годами) стресс, перенесенный в детстве», - поделилась медик с «Комсомольской правдой».По мнению кардиолога, людям, которые в детстве пережили жестокость родителей, следует проходить терапию у психологов или психиатров.Бедность и низкооплачиваемая, стрессовая работа. Кардиолог Лобжанидзе добавила, что эти обстоятельства также часто становится причинами болезней сердца в молодом возрасте. Как показывают исследования, жизнь, связанная с постоянными ограничениями из-за нехватки ресурсов и возможностей, ассоциируется с наличием таких проблем как психические и сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, меньшая продолжительность жизни.Что касается рабочего стресса, в возрасте 40-45 лет его разрушительному влиянию на здоровье особенно серьезно подвергаются мужчины. Врач пояснила, что в организме, реагирующем на острые ситуации, выделяется большое количество гормонов стресса. Под их влиянием происходят резкие скачки давления, и далеко не всегда сердечно-сосудистая система может справиться с этим.«Ученые пришли к выводу, что у мужчин с высоким уровнем напряженности на работе и низкой удовлетворенностью от труда (невысокая зарплата, отсутствие карьерного продвижения) больше риск развития коронарной болезни сердца и инфаркта миокарда», - проинформировала Фаина Лобжанидзе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки