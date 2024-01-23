Поддерживающий и стабильный уход в детстве защищает здоровье сердца во взрослом возрасте

Предыдущие исследования показали, что детский опыт жестокого обращения, пренебрежения и употребления психоактивных веществ в семье может ухудшить здоровье сердца человека на протяжении всей его жизни. Теперь новые исследования показывают, что получение тепла от лица, осуществляющего уход, в детстве защищает здоровье сердечно-сосудистой системы в дальнейшей жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном Медицинской школой Гроссмана Нью-Йоркского университета и Медицинским центром Векслера Университета штата Огайо, которое было опубликовано в журнале Circulation: Cardiovasual Quality and Outcomes.Полученные результаты являются первыми, которые определяют неблагоприятные факторы и защитные факторы в большой группе, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы с течением времени.«Мы знаем, что смягчение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний должно начинаться в детстве», — сказал ведущий автор исследования профессор Робин Ортис из Нью-Йоркского университета. «В то же время наши результаты показывают, что невзгоды в раннем детстве не равны судьбе. Хотя неблагоприятное семейное окружение в детстве было связано с меньшими рисками сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, наши результаты показывают, что поддерживающий и, что немаловажно, стабильный уход может иметь более сильное влияние на здоровье сердца в дальнейшем, чем невзгоды в раннем возрасте».Команда исследователей проанализировала выборку из более чем 2000 участников исследования CARDIA, долгосрочного исследования риска сердечно-сосудистых заболеваний, начинающегося в молодом возрасте, в котором более 35 лет наблюдалось более 5000 взрослых, чтобы помочь исследователям понять, какие Факторы раннего возраста повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.Исследователи проанализировали данные этой группы на исходном уровне, когда средний возраст когорты составлял 25 лет, а также данные, полученные с интервалом в семь и 20 лет. Используя шкалы, измеряющие невзгоды в детстве, включая жестокое обращение с детьми и теплоту родителей, они обнаружили, что каждая дополнительная единица оценки общей неблагополучной семейной среды, а затем жестокого обращения с детьми в частности, была связана со снижением шансов на идеальное сердечно-сосудистое здоровье (CVH) на 3,6 и 12,8 процента соответственно, в то время как каждая дополнительная единица теплоты лица, осуществляющего уход, в частности, была связана с повышением шансов на сердечно-сосудистую систему на 11,7 процента. Оценка CVH оценивалась по шкале из семи показателей здоровья, определенных Американской кардиологической ассоциацией, включая диету, курение, физическую активность, вес, липиды, артериальное давление и уровень глюкозы натощак.Исследовательской группе показалось это, возможно, нелогичным: воздействие наибольшего тепла со стороны воспитателя и наибольшего количества жестокого обращения с детьми, вместе взятые, были связаны с самыми низкими показателями CVH. Между тем, воздействие наибольшего тепла со стороны лиц, осуществляющих уход, и наименьшее количество жестокого обращения с детьми, вместе взятые, были связаны с самыми высокими показателями CVH. Все результаты оставались неизменными в течение 20 лет наблюдения.Воздействие тепла лица, осуществляющего уход, в детстве было связано с наибольшим CVH (наивысшие баллы) у взрослых. Однако, по мнению Ортиса, самым уникальным в полученных результатах было то, что среди всех взрослых, подвергавшихся высокому уровню жестокого обращения с детьми, те, кто также сообщал о высоком уровне воздействия тепла со стороны лиц, осуществляющих уход, имели более низкие показатели CVH, чем те, у кого был высокий уровень жестокого обращения с детьми, но низкие уровни воздействия тепла на лица, осуществляющего уход. Это, как интерпретирует Ортис, предполагает, что, хотя наличие поддерживающего опекуна имеет решающее значение для здоровья на протяжении всей жизни, стабильность и постоянство этой поддержки и тепла в детстве столь же важны для прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни.По словам Ортиса, люди, которые в детстве пережили как жестокое обращение, так и теплоту, могут столкнуться с неспособностью предсказать наличие поддержки в целом в их детской среде. Люди, которые подвергаются только или в основном теплу лица, осуществляющего уход (и не подвергаются жестокому обращению или подвергаются ограниченному насилию), способны прогнозировать и в конечном итоге зависеть от чувства поддержки, безопасности и, возможно, физиологического равновесия. Результаты также показывают, что непредсказуемая или нестабильная среда отношений может быть связана с плохим здоровьем в более позднем возрасте, в то время как стабильная или предсказуемая поддержка в детстве может оптимизировать физиологию и поведение, что приведет к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.При стратификации результатов по доходу в зрелом возрасте результаты оказались более детальными. Исследователи обнаружили, что связь между детскими невзгодами и сердечно-сосудистыми заболеваниями заметна только среди тех, кто имел более высокий социально-экономический уровень во взрослом возрасте (более 35 000 долларов в год). Неблагоприятное семейное окружение было связано с более низким CVH при уровне дохода от 35 000 до 74 000 долларов США в год, а также с доходом более 75 000 долларов США в год, но не было значимой связи между CVH и годовым доходом менее 25 000 долларов США или между 25 000 долларов США и 34 000 долларов США.Предыдущие исследования в этой области показали, что во взрослом возрасте, как объяснил Ортис, людям, сталкивающимся с экономическими проблемами, может быть труднее достичь высокого уровня сердечно-сосудистых заболеваний у тех, у кого есть или нет проблем в детстве, как измерено в этом исследовании. «Тем не менее, для людей, уже достигших зрелого возраста, с более высокими доходами, мы можем видеть, как возникает эта взаимосвязь, показывающая, насколько важны эти ранние факторы экологического риска», — сказал он.По словам Ортиса, есть надежда, что это исследование поможет понять, как поддержка здоровых, поддерживающих и стабильных отношений по уходу в детстве может способствовать более эффективному распространению сердечно-сосудистых заболеваний на популяционном уровне. Будущие исследования также будут уделять больше внимания сложной взаимосвязи между CVH и экономическими трудностями на разных этапах жизненного пути.

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