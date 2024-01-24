Как правильно закаляться, рассказала врач

Закаливание укрепляет иммунитет, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает справляться с метеозависимостью. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно проводить эту процедуруПо словам специалиста, чем чаще тренируются сосуды, тем быстрее они будут реагировать на внешние обстоятельства. При этом Чернышова рекомендует начинать закаляться постепенно, чтобы не вводить организм в состояние стресса.По ее словам, сначала можно делать небольшие контрастные процедуры для кистей рук -поочередно опускать в горячую и холодную воду. После душа также можно ополоснуть прохладной водой стопы и икры.Когда человек привыкнет к закаливанию рук и ног, можно добавить ополаскивание плечей и головы, отметила Чернышова.Ранее доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, как правильно закалять для ребенка, чтобы не навредить его здоровью. Специалист рекомендовал начать с самого рождения. Так, грудного ребенка можно оставить на воздухе без верхней одежды на несколько минут при температуре плюс 22 градуса.

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