Профессор Моррисс: Депрессия может быть «устранена» с помощью стимуляции мозга

Для тех, кто страдает тяжелой депрессией, облегчение вскоре может быть достигнуто с помощью МРТ. В крупном клиническом исследовании ученые из Ноттингемского университета в Великобритании применили транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) к мозгу 255 пациентов с депрессией.Пациенты сообщили о «существенном улучшении» своих симптомов и качества жизни в течение, по крайней мере, шести месяцев после процедуры, говорится в пресс-релизе университета. У пятой части пациентов депрессия не вернулась. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine 16 января.«Транскраниальная магнитная стимуляция — это хорошо зарекомендовавший себя метод лечения депрессии, который доступен во многих, но не во всех центрах, в отличие от антидепрессантов, ЭСТ и психологического лечения, которые доступны везде», — сказал ведущий исследователь Ричард Моррисс, профессор психиатрии в Ноттингемском университете в интервью Fox News Digital.По словам Моррисса, ранее ТМС предоставлялась менее эффективным и точным способом, и результаты не были такими продолжительными.«Важность этого исследования заключается в том, что впервые в достаточно крупном рандомизированном контролируемом исследовании польза от депрессии длилась шесть месяцев или более», — сказал он.«Не только это, но и в среднем, у каждого второго человека, получившего ТМС, наблюдалось существенное улучшение депрессии продолжительностью не менее шести месяцев — достаточно, чтобы уменьшить их тревожность и заставить их ясно мыслить, лучше функционировать и иметь лучшее качество жизни».Исследователи использовали МРТ-сканирование, чтобы персонализировать место магнитной стимуляции для каждого пациента, отметил Моррисс.«Мы использовали нейронавигационную систему, или систему слежения, чтобы гарантировать, что один и тот же участок был поражен в течение всех 20 сеансов ТМС, даже если человек сидел в немного другом положении или слегка двигался», — сказал он.Девяносто два процента участников исследования завершили полное лечение, сказал Моррисс, с «незначительными побочными эффектами», которые длились менее суток.Несмотря на то, что лечение под контролем МРТ стоит примерно на 25% дороже, чем традиционное лечение ТМС, Моррисс говорит, что преимущества сохраняются дольше — «поэтому, возможно, человеку нужен только один или, самое большее, два курса лечения в год».Алекс Димитриу, доктор медицинских наук, психиатр и основатель Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine в Калифорнии, не участвовал в исследовании в Ноттингеме, но рассмотрел результаты.«Нет никаких сомнений в том, что магнитная стимуляция мозга может быть эффективным лечением депрессии, и это исследование, использующее целевые магнитные импульсы, еще больше усиливает эффективность этого лечения», — сказал он.Аналогичный тип фокусированной магнитной терапии был разработан в Стэнфорде, который показал аналогичные сильные положительные результаты, сказал Димитриу.«Примечательно, что эти методы лечения могут быть дорогими и отнимать много времени, однако польза для людей, которые страдали в течение многих лет, весьма замечательна», — сказал он.Для всех, кто имеет дело с устойчивым к лечению психическим заболеванием, Димитриу подчеркнул важность коррекции и оптимизации сна, прежде чем оценивать эффективность любого лечения.В 2023 году 29% американцев сообщили, что в какой-то момент своей жизни у них была диагностирована депрессия, а 17,8% заявили, что в настоящее время страдают от нее.

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