Названы два неочевидных признака приближения изнуряющей мигрени
В журнале Neurology опубликованы результаты нового этапа исследовательской программы Национального института психического здоровья. Сотрудники вуза воспользовались данными электронных дневников для отслеживания симптоматики 477 человек из группы риска по мигрени в течение двухнедельного периода.
Мигрень — это не просто головная боль. Она, во-первых, приступообразная и длительная, может не отпускать несколько часов или даже суток. Локализуется в одной половине головы, сопровождается изнурительной пульсацией, тошнотой, шумо- и светобоязнью.
Последняя работа исследовательской группы выявила ранний признак, по которому можно отследить приближение приступа и, следовательно, принять меры к его предупреждению. Эти факторы: значительное ухудшение качества сна и упадок энергии. Если заметили у себя эти симптомы, с большой вероятностью завтра же случится приступ.
Любопытно, что крайности сходятся: необычный прилив энергии и стресс, по силе превышающий средний, дают высокий риск появление мигрени днем позже.
Что советуют эксперты? Принимать лекарства профилактически, при появлении первых симптомов надвигающейся опасности. Второе: не зацикливаться на одном привычном препарате, поскольку наступает привыкание и его эффективность падает.
Важно общее оздоровление организма для снижения накала приступов. Главное: любыми доступными методами улучшать качество сна. Не пренебрегать физической активностью. Помогает также прием витаминов и пищевых добавок (магния и рибофлавина). Учиться контролировать стресс, если сложно это делать самостоятельно, то обращаться к врачу.
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