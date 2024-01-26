Названы два неочевидных признака приближения изнуряющей мигрени

Ряд исследований и медицинская статистика говорят о тревожной тенденции: хронические мигрени стали одной из главных причин инвалидности у людей моложе 50 лет.В журнале Neurology опубликованы результаты нового этапа исследовательской программы Национального института психического здоровья. Сотрудники вуза воспользовались данными электронных дневников для отслеживания симптоматики 477 человек из группы риска по мигрени в течение двухнедельного периода.Мигрень — это не просто головная боль. Она, во-первых, приступообразная и длительная, может не отпускать несколько часов или даже суток. Локализуется в одной половине головы, сопровождается изнурительной пульсацией, тошнотой, шумо- и светобоязнью.Последняя работа исследовательской группы выявила ранний признак, по которому можно отследить приближение приступа и, следовательно, принять меры к его предупреждению. Эти факторы: значительное ухудшение качества сна и упадок энергии. Если заметили у себя эти симптомы, с большой вероятностью завтра же случится приступ.Любопытно, что крайности сходятся: необычный прилив энергии и стресс, по силе превышающий средний, дают высокий риск появление мигрени днем позже.Что советуют эксперты? Принимать лекарства профилактически, при появлении первых симптомов надвигающейся опасности. Второе: не зацикливаться на одном привычном препарате, поскольку наступает привыкание и его эффективность падает.Важно общее оздоровление организма для снижения накала приступов. Главное: любыми доступными методами улучшать качество сна. Не пренебрегать физической активностью. Помогает также прием витаминов и пищевых добавок (магния и рибофлавина). Учиться контролировать стресс, если сложно это делать самостоятельно, то обращаться к врачу.

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