Британские ученые назвали два упражнения, улучшающих работу сосудов и сердца
Наибольший положительный эффект достигается, если выполнять упражнение в течение двух минут, но начинать упражнения надо с 10 секунд, постепенно увеличивая время.
Также эффективным будет упражнение «стульчик». Для того, чтобы упражнение принесло пользу, его надо выполнять правильно, держа спину прямо и прижавшись к стене, а ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов. выполнять упражнение нужно столько, сколько хватит сил.
Эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах и вызывают прилив крови, когда человек расслабляется.
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