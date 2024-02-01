Ученые выявили связь между болезнью Альцгеймера и потреблением мясных продуктов

Исследование обнаружило тесную связь между болезнью Альцгеймера и ежедневным потреблением мясных и обработанных пищевых продуктов. Ученые из Университета Бонда пришли к такому выводу после изучения диеты 438 австралийцев: 108 с болезнью Альцгеймера и 330 из здоровой контрольной группы.В исследовании, опубликованном в Journal of Alzheimer's Disease, использовались данные австралийского исследования биомаркеров и образа жизни в области старения, которое с 2006 года отслеживает группу людей и наблюдает за развитием болезни Альцгеймера у некоторых участников.Болезнь Альцгеймера — это смертельный тип деменции, который в настоящее время не поддается лечению.Те, у кого диагностирована болезнь Альцгеймера, как правило, регулярно едят такие продукты, как мясные пироги, колбасы, ветчина, пицца и гамбургеры. Они также потребляли меньше фруктов и овощей, таких как апельсины, клубника, авокадо, перец, огурцы, морковь, капуста и шпинат.Ведущий автор исследования Тахера Ахмед выражает надежду, что полученные результаты побудят молодых людей перейти на более здоровую диету, чтобы защитить свой мозг в дальнейшей жизни.«Развитие болезни Альцгеймера в мозге начинается в среднем возрасте, и ее последствия можно объяснить неконтролируемым образом жизни с более раннего возраста», — говорит Ахмед. «Повышение осведомленности молодежи о пользе употребления листовой зелени, органических продуктов или домашней еды имеет важное значение, в отличие от регулярного употребления нездоровой или обработанной пищи. Такие диетические привычки влияют на здоровье мозга и способствуют проблемам с сосудами и ожирению, подчеркивая взаимосвязь этих проблем со здоровьем».Предыдущие исследования подчеркивали положительное влияние средиземноморской диеты или диеты DASH (Диетические подходы к остановке гипертонии) на здоровье мозга, но считается, что это первое исследование, связывающее обработанные пищевые продукты и болезнь Альцгеймера.Ахмед планирует продолжить свое исследование болезни Альцгеймера, изучая возможные связи между болезнью и нарушениями сна, депрессией, расстройствами пищевого поведения, профессией и семейным положением.

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