Почему возникают прыщи на спине и как от них избавиться

По данным Национальной службы здравоохранения, прыщи на спине затрагивают более половины людей, у которых в принципе есть акне. И связано это с тем, что на спине, как и на лице, находится множество сальных желез.Кара Шах, доктор медицинских наук, дерматолог из Цинциннати, отмечает, что угри на спине являются результатом накопления омертвевших клеток кожи и масла (кожного сала) в порах, а также чрезмерного роста обычных кожных бактерий, вызывающих воспалительную реакцию.На плечах и спине прыщи обычно связаны с занятиями спортом. Акне в этом случае возникает из-за сильного потоотделения.DOUCEFLEUR / GETTY IMAGESЧтобы избежать появления прыщей на спине, избегайте приёма определённых лекарств, откажитесь от средств по уходу за кожей на масляной основе, устраните давление на спину (не носите рюкзаки, корсеты для спины и пр.), носите чистую одежду.Если же у вас уже есть прыщи на спине, то следуйте рекомендациям ниже.Используйте безрецептурное лечение. Например, кремы и гели. На самом деле регулярного мытья тела недостаточно для избавления от прыщей на спине.Регулярно мойтесь. Средства для мытья при этом должны содержать надписи «некомедогенно» или «без масла», чтобы не закупоривать поры. Избегайте антибактериального мыла, вяжущих средств и абразивных скрабов, которые могут ухудшить ситуацию с прыщами.Принимайте душ после тренировки. Известно, что жара и влажность способствуют росту вредных бактерий. Если у вас нет возможности сходить в душ, то воспользуйтесь безмасляной очищающей салфеткой, чтобы стереть как можно больше пота, а затем смените одежду.Не выдавливайте прыщи. Всё потому, что кожа на теле заживает медленнее, чем на лице.Избегайте чрезмерного пребывания на солнце. Солнечные ультрафиолетовые (УФ) лучи могут затемнить прыщи и привести к появлению шрамов на спине и теле.Стирайте простыни. Меняйте или стирайте простыни один-два раза в неделю.Сходите к дерматологу. Он определит, есть ли у вас прыщи или другое кожное заболевание, и назначит лечение.

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