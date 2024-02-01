У больных Паркинсоном обнаружена особенность глаз: что это значит

Ученые выяснили, что у больных Паркинсоном есть одна особенность, связанная с глазами.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале NPJ Parkinson’s Disease, изучалось, какие особенности глаз есть у пациентов с болезнью Паркинсона (БП).Так, ученые выявили у больных с таким диагнозом более высокую распространенность истончения сетчатки, чем у здоровых людей. По мнению авторов исследования, это может быть связано с более тяжелыми двигательными симптомами недуга и нарушениями мышления.Сетчатка и болезньИзменения сетчатки тесно связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как БП.Изменения толщины слоя сетчатки можно оценить с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) высокого разрешения. Среди различных слоев сетчатки внутренний плексиформный слой ганглиозных клеток (GCIPL) может использоваться в качестве биомаркера для определения когнитивного снижения и нейродегенерации.Несколько исследований показали, что нарушение зрения можно использовать для прогнозирования деменции и когнитивных нарушений у пациентов с БП. Ключевым преимуществом ОКТ является то, что с ее помощью можно идентифицировать пациентов с БП с нарушением зрения или без него. Уменьшение толщины pfGCIPL и pRNFL связано со снижением когнитивных функций.Из-за существующих разногласий между различными технологиями и устройствами ОКТ было сложно разработать универсальное пороговое значение толщины сетчатки, которое коррелирует с прогрессированием БП. Чтобы преодолеть этот недостаток, степень истончения сетчатки используется для прогнозирования клинического исхода БП.Об исследованииОсновная цель этого исследования заключалась в подтверждении того, что при БП происходит более высокая скорость истончения pfGCIPL и pRNFL по сравнению с контрольной группой. Кроме того, также оценивалась связь между вышеупомянутыми темпами истончения и клиническими показателями прогрессирования БП.В тестовую группу участники исследования были включены в период с февраля 2015 года по декабрь 2021 года. Из этого исследования были исключены участники, у которых был положительный результат теста на генетические мутации, вызывающие БП, в LRRK2, PARK2 и SNCA. Из контрольной группы были исключены участники, у которых был хотя бы один родственник первой степени родства с диагнозом БП.Все участники прошли скрининг для выявления и исключения субъектов с потенциальными искажающими факторами (например, заболеваниями глаз и изменениями сетчатки), которые могли повлиять на показатели ОКТ сетчатки или клинические результаты. Поскольку участники с катарактой или изменениями роговицы не влияли на результаты ОКТ, они были включены в группу исследования. Также были получены демографические данные участников.Результаты исследованияСредний возраст участников тестовой группы или группы ПД и контрольной группы составил 64,8 года и 61,4 года соответственно. Таким образом, участники контрольной группы были моложе, чем группа ПД. В контрольной группе было значительно больше участников женского пола, чем участников мужского пола.Исследование подтвердило более высокий уровень истончения сетчатки у пациентов с БП по сравнению с контрольной группой. Эта скорость истончения была значительной в pfGCIPL и височном секторе pRNFL. Важно сказать, что была отмечена различная скорость нейродегенерации сетчатки у разных людей с БП. Пациенты с БП с более высокой исходной атрофией pfGCIPL обычно связаны с более медленными темпами истончения pfGCIPL с течением времени. Когнитивный и двигательный анализы, проведенные здесь, показали, что у пациентов с более высокой исходной атрофией pfGCIPL с большей вероятностью разовьется тяжелая болезнь Паркинсона с большей продолжительностью заболевания.Среди пациентов с БП у пациентов с исходной атрофией сетчатки и более медленным истончением pfGCIPL наблюдалось значительно более быстрое снижение когнитивных функций. Между изменениями желтого пятна и снижением когнитивных функций наблюдалось несвязанное прогрессирование, что влечет за собой возможность того, что нейродегенерация желтого пятна предшествует ухудшению когнитивных функций. В соответствии с результатами, описанными здесь, предыдущие исследования также показали связь между ОКТ сетчатки и клиническими исходами при БП. Настоящее исследование показало, что оценка внутренней толщины сетчатки может указывать на двигательную инвалидность и продолжительность заболевания при БП.ВыводыНесмотря на ограничения, это исследование показало наличие усиленной нейродегенерации сетчатки у пациентов с БП. Еще одно важное открытие выявило связь между ранней атрофией pfGCIPL и более медленной скоростью истончения pfGCIPL с быстрым снижением когнитивных функций у пациентов с БП.В целом, атрофия pfGCIPL может быть механизмом, лежащим в основе дегенерации мозга, которая приводит к снижению когнитивных функций. Следовательно, pfGCIPL можно использовать в качестве мощного биомаркера для оценки скорости снижения когнитивных функций с течением времени у пациентов с БП. В будущем необходимо дополнительно изучить изменение временного pRNFL, чтобы лучше понять его потенциал как биомаркера снижения когнитивных функций.

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