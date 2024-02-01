Простое дыхательное упражнение снижает риски болезни Альцгеймера — как его выполнять

В борьбе со старческим слабоумием могут помочь не только физическая активность, умственные нагрузки и здоровое питание. Ученые выяснили, что дыхательная гимнастика — это тоже ваш верный союзник.Чтобы защититься от различных опасных заболеваний, надо вести здоровый образ жизни. Это очевидное, но такое важное правило, о котором не устают повторять врачи. Для нашего сердца, мозга, других органов и систем необходимы занятия спортом, разнообразный рацион, качественный сон и активная социальная жизнь.Что касается дыхательных упражнений, то их тоже нельзя списывать со счетов. Многим известно, что глубокий вдох носом и медленный выдох ртом — это простой способ, который поможет успокоиться или усмирить приступ гнева.По мнению ученых из Калифорнийского университета, правильное дыхание — это еще и отличная профилактика болезни Альцгеймера.Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 108 человек (54 из них ученые охарактеризовали как пожилых, а еще 54 — как молодых). Испытуемые на протяжении четырех недель повторяли простое упражнение на дыхание:Сначала они делали глубокий вдох на протяжении пяти секунд.Затем — выдох, который тоже длился пять секунд.Это упражнение участники повторяли в течение двадцати минут в день, с возможностью разбить его на несколько подходов.Готово, вы немного снизили риск развития деменции!Если говорить научным языком, то после такой практики в крови участников уменьшились уровни бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера.«Почему дыхание так работает? Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьется на вдохе и реже — на выдохе», — комментирует доктор Павлова исследование ученых.Обе системы ответственны за выведение пептидов и белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Чем старше человек, тем быстрее теряется навык переключения между этими системами. Правильное дыхание как раз его активирует. В итоге оно снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо для мозга.Тест на болезнь АльцгеймераПростая картинка-тест подскажет, насколько хорошо ваш мозг может переключаться между разными визуальными образами и не пора ли задуматься о его состоянии.Просто посмотрите на картинку. Все, что нужно сделать, — это посчитать лица.

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