Иммунолог Продеус: обезжиренные продукты могут довести до развития диабета

Российский иммунолог Андрей Продеус предупредил об опасном последствии постоянного употребления обезжиренного творога и других обезжиренных продуктов.Иммунолог Продеус посоветовал при выборе творога отдавать предпочтение его жирному, а не обезжиренному варианту. Обезжиренные продукты могут довести до развития диабета, заявил медик.«Жирный творог полезнее обезжиренного. Обезжиренный творог способствует развитию диабета второго типа», - сказал Андрей ПродеусВрач объяснил, что когда творог или, например, другие молочные продукты, изначально являющиеся жирными, обезжиривают, в них остаются углеводы, которые влияют на уровень сахар в крови. Источником таких углеводов является молочный сахар или другие сахара, добавляемые производителями, чтобы придать обезжиренному продукту вкус. Употребление таких продуктов способствует резким колебаниям уровня сахара в крови, его повышению и всплеску инсулина. Когда это происходит постоянно, возникают предпосылки к появлению инсулинорезистентности и диабета 2 типа.Кроме того, обезжиренные молочные продукты перестают быть источником кальция, который не усваивается без жиров.Почему важно употреблять жир? Если организм не получает нужные жиры, это негативно сказывается на его состоянии. В частности, их отсутствие портит кожу и волосы, нарушает выработку гормонов и желчных кислот, препятствует синтезу витамина D, а также вредит работе мозга, во многом состоящего из жира.

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