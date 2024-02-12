2 добавки, которые полезно принимать в сезон простуд и гриппа

Когда наступает сезон простуд и гриппа, мы вооружаемся различными средствами против этих заболеваний. Кто-то предпочитает народные методы лечения, кто-то - антибиотики или полезные добавки. А что вы слышали про Бета-глюканы и молозиво? Эти два компонента укрепляют иммунитет и помогут противостоять сезонным заболеваниям.Когда мы говорим о профилактике или терапии простуды и гриппа, то отмечаем цинк, эхинацею и витамин С как эффективные компоненты для здоровья в осенне-зимний период. Но существуют и другие добавки, которые способны сократить длительность и ослабить симптомы этих заболеваний.2 эффективные добавки от простуды и гриппаВозможно, вы не знали, что эти компоненты способны усилить иммунную защиту организма против вирусов. Вот как они работают.Бета-глюканы (?-глюканы)Это некалорийные полисахариды, которые оказывают позитивный иммунный эффект. Бета-глюканы содержатся главным образом в грибах и дрожжах, а также в зерновых (овес).Добавка ?-глюканы (из грибов) усиливает функцию макрофагов и лимфоцитов. Результаты специального исследования говорят, что прием 900 мг ?-глюканов (источник - пивные дрожжи) в продолжение 16 недель снизил число простудных инфекций на четверть, а проявление симптомов у заболевших - на 15%.Еще в одном эксперименте спортсмены принимали 250 мг ?-глюканов в продолжение месяца. В результате было зафиксировано на 37% меньше случаев простуды и гриппа.МолозивоПродукт представляет собой молоко, получаемое от млекопитающих в первые трое суток жизни их потомства. В молозиве содержится высокая концентрация антител. Его «задача» - усилить иммунный ответ только что появившихся на свет млекопитающих. Человеку молозиво из коровьего молока может оказаться полезным. Оно укрепляет иммунную систему.Вакцинированные против гриппа добровольцы, употреблявшие 400 мг молозива, выздоравливали при гриппе в 3 раза быстрее, чем люди, которые были только вакцинированы от гриппа.Поставляя иммунные клетки организму, молозиво может естественным образом стимулировать иммунитет. Это окажется полезным, если пациенты не могут лечиться антибиотиками (к ним относятся лица преклонного возраста или больные после операции).Эти два компонента против простуды и гриппа имеют аналогичное действие. Они не влияют напрямую на вирус, но улучшают возможности организма, чтобы защититься от вируса, попавшего в организм.Общие рекомендации для укрепления иммунной защитыПравильное питание. Здоровая диета может помочь обеспечить получение достаточного количества питательных микроэлементов, которые играют роль в поддержании вашей иммунной системы, в том числе:Витамин B6 , содержащийся в курице, лососе, тунце, бананах, зеленых овощах и картофеле (с кожурой)Витамин С , содержащийся в цитрусовых, помидорах, брокколи и шпинате.Витамин Е , содержащийся в миндале, подсолнечном масле, семенах подсолнечника и шпинате.Питьевой режим. Вода играет в вашем организме множество важных ролей, в том числе поддерживает вашу иммунную систему. Жидкость в вашей кровеносной системе, называемая лимфой, которая переносит иммунные клетки, борющиеся с инфекциями, по всему вашему телу, в основном состоит из воды. Обезвоживание замедляет движение лимфы, что приводит к ослаблению иммунной системы.Полноценный сон. Хронический дефицит сна ослабляет иммунную функцию. В холодный период важно хорошо высыпаться, чтобы минимизировать вероятность простуды и гриппа.Физическая активность. Движение любого рода укрепляет иммунитет и помогает людям, страдающим аутоиммунными недугами.

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