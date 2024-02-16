Химики из Гарвардского университета создали лекарство против устойчивых к антибиотикам бактерий

Химики из Гарвардского университета создали лекарство, которое может убить большиснтво бактерий, которые выработали устойчивость к современным антибиотикам.Как говорится в Science, препарат получил название крезомицин. Он справляется с такими супрбактериями, как золотистый стафилококк и синегнойная палочка.Препарат нарушает синтез белка в бактериях, что приводит к их гибели. Это результат особой формы нового антибиотика, который надежно связывает рибосому и не дает ей выполнять свои функции, в результате чего бактерия уничтожается.Правда, ученые пока не могут сказать, насколько препарат безопасен для людей и какие побочные эффекты он может вызвать.

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