Стоматолог объяснила, чем для зубов опасны отбеливающие пасты
Медик утверждает, что злоупотреблять такими пастами не следует. В противном случае есть все шансы ухудшить состояние эмали.
«Отбеливающие пасты зачастую имеют абразивные частицы, которые повреждают эмаль при неконтролируемом долгом использовании. В результате эмаль становится более пористой, шероховатой, отчего больше подвержена окрашиванию пищевыми красителями», – рассказала врач.
Также есть риск повысить чувствительность зубов.
Эксперт рекомендует использовать отбеливающую зубную пасту не чаще двух раз в неделю. А курс с такими пастами не должен длиться больше одного месяца.
В перерывах следует чистить зубы пастой, содержащей кальций. Он поможет восстановить эмаль.
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