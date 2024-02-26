Врачи назвали еду против густой крови, способную также снизить сахар в крови

Употребление ряда продуктов против стресса помогает не только регулировать уровень кортизола, но и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и профилактике густой крови.Как отметила в своем Telegram-канале диетолог Лиза Афинская, поддерживать стабильный баланс сахара в крови помогают источники белка. При этом она перечислила такие продукты как птица, рыба, орехи, бобовые и тофу.Специалист указала на знакомый многим побочный эффект, который провоцирует дисбаланс сахара в крови. Это тревожность.Кроме того, регулировать уровень кортизола, препятствуя развитию хронического стресса, и попутно снабжать организм важными для здоровья витаминами и микроэлементами, в рационе помогут тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью, какао (источники магния), листовая зелень (витамины группы B), льняное масло, рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа (омега-3 жирные кислоты).Как объяснила старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина, следить за уровнем сахара помогает присутствие в рационе овощей, фруктов, круп, арахиса, пшеничных отрубей. Стоит обратить внимание на такие доступные продукты как скумбрия, ставрида, горбуша - они являются источником хрома. Этот микроэлемент участвует в синтезе инсулина. Нередко инсулинорезистентность развивается на фоне дефицита хрома, уточнила специалист.Рыба же - хороший источник белка и продукт с низким гликемическим индексом, добавила врач.Врачи также напомнили о еще одном важном преимуществе рыбы и богатой белком пищи. Если в рационе не хватает белка, кровь становится гуще. Что повышает риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов.Ранее об этом предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов, посоветовав включить в рацион нежирные сорта мяса (оптимальны - мясо птицы и индейка), морскую рыбу, молочные продукты и яйца.При выборе того или иного режима питания следует проконсультироваться со специалистом.

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