Эксперты рассказали о способах профилактики аллергии на пыльцу

Врачи рассказали, как аллергикам подготовиться к сезонному цветению растений. Чаще всего симптомы возникают в апреле и мае. В это время зацветают абсолютно все виды деревьев — от ольхи и клена до тополя и ивы.Чтобы ослабить проявления аллергии, стоит помнить о профилактике. Медики советуют отказаться от вредных привычек, которые воздействуют на легкие, перестать курить. Также важно использовать различные защитные кремы для кожи, регулярно обрабатывать ее косметическими средствами. В этом случае лицо будет защищено от любых внешних раздражителей, а значит вероятность попадания аллергенов будет ниже.Стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Он может прописать курс медикаментов, которые помогут пережить этот период.Кроме того, многие люди сталкиваются с аллергией на холод. Это специфическая реакция организма на низкие температуры, которая проявляется в виде сыпи. Это могут быть красные точки или даже пузыри, передает газета «Петербургский дневник».

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