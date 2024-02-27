Эксперты рассказали о способах профилактики аллергии на пыльцу
Чтобы ослабить проявления аллергии, стоит помнить о профилактике. Медики советуют отказаться от вредных привычек, которые воздействуют на легкие, перестать курить. Также важно использовать различные защитные кремы для кожи, регулярно обрабатывать ее косметическими средствами. В этом случае лицо будет защищено от любых внешних раздражителей, а значит вероятность попадания аллергенов будет ниже.
Стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Он может прописать курс медикаментов, которые помогут пережить этот период.
Кроме того, многие люди сталкиваются с аллергией на холод. Это специфическая реакция организма на низкие температуры, которая проявляется в виде сыпи. Это могут быть красные точки или даже пузыри, передает газета «Петербургский дневник».
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