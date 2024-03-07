«Верят до сих пор»: стоматолог развеял главный миф об удалении зубов
«Надо немного потерпеть — такую фразу еще совсем недавно слышали все пациенты стоматологов. С тех пор и пошел главный миф об очень сильной боли при удалении зуба, особенно зубах мудрости. Стереотип остался далеко в прошлом. Сегодня это абсолютно безболезненная процедура благодаря современной и качественной анестезии, — подчеркнул Лосев.
По его словам, самой распространенной является инфильтрационная анестезия — укол, после которого в течение часа или дольше можно лечить или удалять зубы без боли. Собеседник добавил: ее суть в блокировке передачи болевых сигналов от нервов к мозгу.
«При этом инфильтрационная анестезия местная, обезболивается только та область, где планируется вмешательство, в данном случае — удаление зуба», — отметил стоматолог.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Стоматология
Добавить комментарий