Психиатр Шейфер рассказал, как проявляется весеннее обострение

Психиатр Михаил Шейфер: некоторые психические расстройства у людей склонны ухудшаться весной.Психиатр Шейфер рассказал, в интервью как проявляется весеннее обострение. Врач заявил:«В ряде случаев определенные психические расстройства ухудшаются в осенне-весенний период, при перемене сезона».Врач отметил, что весеннее обострение, означающее подобное ухудшение в состоянии психики, бывает присуще людям с биполярным аффективным расстройством. При данном заболевании люди испытывают состояния депрессии или мании (эмоционального подъема) с соответствующими симптомами.«Маниакальное состояние при весеннем обострении может выражаться в раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. Это одно из проявлений этого состояния», - поделился специалист.Шейфер добавил, что в некоторых случаях при биполярном расстройстве наблюдаются смешанные состояния с проявлением как маниакального, так и депрессивного состояния.Что указывает на маниакальное состояние:Приподнятое настроение;Активное мышление, повышенная сообразительность;Ускоренная двигательная активность;Потребность в меньшем количестве сна.Что указывает на депрессивное состояние:Ухудшение настроения;Замедление мыслительного процесса;Снижение речевой активности, молчаливость;Склонность к оцепенению, неподвижности;Сонливость.Если перепады с такими состояниями длятся у человека на протяжении недель, ему необходимо обращаться к специалисту, подчеркнул психиатр.

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