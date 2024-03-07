Психиатр Шейфер рассказал, как проявляется весеннее обострение
Психиатр Шейфер рассказал, в интервью как проявляется весеннее обострение. Врач заявил:
«В ряде случаев определенные психические расстройства ухудшаются в осенне-весенний период, при перемене сезона».
Врач отметил, что весеннее обострение, означающее подобное ухудшение в состоянии психики, бывает присуще людям с биполярным аффективным расстройством. При данном заболевании люди испытывают состояния депрессии или мании (эмоционального подъема) с соответствующими симптомами.
«Маниакальное состояние при весеннем обострении может выражаться в раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. Это одно из проявлений этого состояния», - поделился специалист.
Шейфер добавил, что в некоторых случаях при биполярном расстройстве наблюдаются смешанные состояния с проявлением как маниакального, так и депрессивного состояния.
Что указывает на маниакальное состояние:
Приподнятое настроение;
Активное мышление, повышенная сообразительность;
Ускоренная двигательная активность;
Потребность в меньшем количестве сна.
Что указывает на депрессивное состояние:
Ухудшение настроения;
Замедление мыслительного процесса;
Снижение речевой активности, молчаливость;
Склонность к оцепенению, неподвижности;
Сонливость.
Если перепады с такими состояниями длятся у человека на протяжении недель, ему необходимо обращаться к специалисту, подчеркнул психиатр.
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