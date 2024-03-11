Врач Русанова: то, что сахар безусловно вреден – это миф

Врач, нутрициолог Дарья Русанова рассказала о сложившихся мифах по поводу употребления сахара.Употребление сахара – та область диетологии, вокруг которой существует немало мифов, мнением об этом врач Русанова поделилась . То, что сахар безусловно вреден для нашего организма – это миф, отметила специалист.«Сахар – это один из самых неоднозначных продуктов, вокруг которого уже не одно десятилетие бытуют мифы… первое заблуждение заключается в том, что сахар безусловно вреден», - убеждена нутрициолог.По словам Русановой, репутация сахара как очень вредного продукта сложилась в первую очередь из-за его переедания. Люди употребляют большое количество сахара в составе разнообразных продуктов, часто не осознавая этого.«Соусы, кетчуп, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, сладкие йогурты и так далее. Мы сами того не замечая можем съесть гораздо больше сахара, чем в этом нуждается организм. Надо внимательно изучать этикетки на предмет содержания сахара во всех продуктах, которые мы покупаем», - дала совет специалист.Русанова уточнила, что в составе продукта может отсутствовать сахар как таковой, но при этом он будет насыщен кукурузной патокой, левулозой или декстрозой, на которые организм реагирует в точности как на добавленный сахар. Эксперт заявила, что одним из лучших способов избежать переедания им является самостоятельное приготовление еды.Другим «сахарным» мифом Русанова назвала мнение о предпочтении фруктозы. Врач предупредила: прием фруктозы как замены сахара способен навредить печени, ответственной за ее переработку в организме.«Всем, кто придерживается здорового образа жизни, не рекомендуется употреблять продукты с фруктозой, тем более заменять на нее привычный сахар», - констатировала нутрициолог.

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