Кардиолог Староверова: слабость и головокружение могут быть проявлением аритмии

Врач-кардиолог Александра Староверова: аритмия или нарушение нормального ритма сердца может возникнуть даже у здорового человека.Кардиолог Староверова напомнила:«Аритмией называют такое состояние, при котором нарушаются одна или обе главные характеристики нормального ритма сердца – регулярность и частота».Данное нарушение в работе сердца является очень распространенным – с ним в разные моменты жизни сталкиваются практически все люди, даже здоровые и крепкие. Причины, вызывающие аритмию, далеко не всегда бывают опасными и патологическими. Но если она все же возникает и тем более если она повторяется, человеку следует обращаться к врачу – только обследования могут показать, насколько серьезным может быт такой сбой.«Аритмия может быть постоянной или проявляться приступами продолжительностью от нескольких секунд до нескольких дней», - отметила Александра Староверова.Называя симптомы нарушения, кардиолог уточнила, что проявлением аритмии могут быть слабость и головокружение. Другие признаки – слишком частое или, наоборот, медленное сердцебиение, чувство замирания сердца, дискомфорт в грудной клетке, ощущение «кувырков» в груди, предобморочные состояния.Опаснее всего, когда аритмия бывает обусловлена сердечными патологиями – например, ишемической болезнью сердца, миокардитом, фибрилляцией желудочков. Другими вызывающими ее проблемами могут быть гипертиреоз, сильный стресс или депрессия.

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